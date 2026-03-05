Un entrenador de la Premier League, sancionado con seis meses sin carné tras un incidente con su BMW en una zona con límite de velocidad de 20 mph

El jefe de los Eagles estaba sujeto a una prohibición automática debido a infracciones previas en su licencia. Glasner había intentado inicialmente pagar una multa para resolver el asunto, pero la Policía Metropolitana dejó claro que se solicitaría un proceso judicial por exceso de velocidad. Un magistrado ha impuesto la inhabilitación de seis meses.

La asistente social Emily Delroy dijo sobre la retirada de Glasner de las carreteras: «Se realizó el pago y se proporcionaron los datos del carné para su validación electrónica. Sin embargo, los puntos de penalización adicionales habrían dado lugar a un total de 12 o más puntos en el carné. Se ha solicitado un reembolso y el asunto se ha remitido al equipo de la fiscalía para que se emita una notificación de justicia única».

Además de la prohibición de conducir, Glasner también debe pagar una multa de 660 libras, 130 libras en concepto de costas y 264 libras en concepto de recargo por víctima.