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«Un burro que se cree un león»: Roy Keane responde a Bruno Fernandes tras acusarlo de «mentir»
Keane responde en las redes sociales
La tensión entre el ex capitán del Manchester United y el actual capitán ha tocado fondo. Después de que Fernandes cuestionara públicamente la integridad del irlandés, Keane publicó en su historiade Instagram un enigmático y mordaz dibujo de un burro con la cita: «Demasiada atención hace que un burro se crea un león».
La publicación, apenas horas después de las acusaciones de Fernandes, se interpretó como una respuesta directa. Keane lleva tiempo criticando el liderazgo y la actitud del portugués, pero ahora la discusión ha pasado del análisis táctico a una cuestión personal.
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Fernandes lanza una acusación de «mentira»
La disputa se intensificó cuando Fernandes acudió al pódcast «Diary of a CEO» para responder a los recientes comentarios de Keane en «The Overlap». El centrocampista afirmó que Keane había tergiversado sus palabras tras el partido contra el Nottingham Forest, en el que el comentarista le acusó de priorizar sus récords de asistencias sobre el éxito del equipo. Fernandes acusó a la leyenda del club de mentir, asegurando que nunca hizo los comentarios que Keane le atribuía.
Fernandes le dijo al presentador Steven Bartlett: «Siempre he aceptado las críticas, pero no tolero que la gente mienta».
Añadió: «En este caso que mencionaste sobre Roy Keane, lo que dijo es mentira: o vio otra entrevista o inventó mis palabras. Acepto sus críticas, tanto si le gusto como jugador o como persona, pero no tolero que me ponga en boca algo que no he dicho».
La polémica sobre el récord de asistencias
La polémica surge tras la temporada récord de Fernandes, quien superó a Thierry Henry y a Kevin De Bruyne con 21 asistencias en una sola campaña de la Premier League. Keane admitió estar «furioso» porque el equipo celebró que Fernandes igualara el récord en las últimas semanas, y criticó que el foco fuera demasiado individual.
Keane había declarado inicialmente: «Después del partido, le entrevistaron y el capitán del Manchester United dijo: “Sí, probablemente debería haber disparado en algunas ocasiones, pero les hice pases”. Vaya. ¿Cómo puede ser la mentalidad de un futbolista que sale a un partido y habla de algún récord individual?».
Desde entonces, Fernandes asegura que dijo lo contrario —que debería haber pasado más— e intentó contactar con Keane a través de Ole Gunnar Solskjaer para resolverlo en privado.
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Carrick apoya a su capitán
A pesar de las críticas feroces del estudio de Sky Sports, Fernandes cuenta con el respaldo total de su entrenador, Michael Carrick. El técnico del United, que ha asegurado su futuro en Old Trafford, sigue convencido de que el internacional portugués es clave para llevar al equipo de vuelta a la Liga de Campeones.
Sobre la polémica en torno a su estrella, Carrick afirmó: «Es una gran influencia, ha sido capitán y ha liderado con el ejemplo. No tengo motivos para pensar lo contrario. Nos encanta lo que ha hecho y a él le encanta estar aquí; creo que eso se nota».