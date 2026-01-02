+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Salvador Pérez

Transferencias de USMNT: El AC Milan busca convertir a Christian Pulisic en su mejor pagado, Fulham prepara una nueva oferta por Ricardo Pepi y ¿podría Matko Miljevic unirse a Lionel Messi en el Inter Miami?

El Notebook de Transferencias del USMNT rastrea los movimientos de jugadores estadounidenses, con los últimos desarrollos para aquellos en la selección nacional de Estados Unidos.

Después de meses de especulación y escenarios hipotéticos, la ventana de transferencias de enero ha llegado, y en un año de Copa del Mundo, las apuestas son más altas que nunca.

Para los jugadores en el grupo del equipo nacional masculino de EE. UU. de Mauricio Pochettino, el movimiento correcto podría ser la diferencia entre alinearse en el torneo destacado de América del Norte en 2026 o verlo desde casa.

Más de una docena de estadounidenses han sido vinculados con posibles movimientos. Incluso estrellas consolidadas como Christian Pulisic están evaluando su futuro, con el AC Milan supuestamente considerando una oferta significativamente mejorada para hacer del extremo el mejor pagado del club. ¿Sería eso suficiente para mantenerlo con los Rossoneri, o podría entrar en juego un regreso a la Premier League?

En otros lugares, la cotización de Ricardo Pepi sigue subiendo. El joven de 22 años ha sido uno de los delanteros jóvenes más prolíficos de Europa esta temporada, anotando libremente para el PSV, una racha de forma que ha suscitado renovado interés de la Premier League.

Luego está Matko Miljevic. Una vez convocado dos veces por el USMNT, el mediocampista ha pasado desapercibido desde entonces. ¿Podría un posible movimiento al Inter Miami de Lionel Messi ayudarlo a volver al radar del equipo nacional?

GOAL sigue todos los últimos movimientos de jugadores estadounidenses en el USMNT Transfer Notebook, nuestra característica recurrente que cubre los desarrollos en el grupo del equipo nacional de EE. UU.

    ¿Vas a Miami?

    Tan solo cinco meses después del inicio del mandato de Mauricio Pochettino, el entrenador argentino sorprendió al convocar a Matko Miljevic al campamento de enero de la USMNT. La reacción osciló entre la confusión y la curiosidad, ya que poco se sabía sobre el mediocampista entre los fanáticos de EE.UU. tras un período poco destacado con CF Montréal.

    El primer campamento de Miljevic reflejó esa incertidumbre. El entonces jugador de 23 años falló un penal de manera dramática antes de marcar un impresionante gol para su primer tanto internacional. Desde entonces, sin embargo, ha estado ausente del panorama del equipo nacional, sin lograr otra convocatoria mientras alternaba entre los clubes argentinos Newell’s Old Boys y Huracán.

    Eso podría cambiar en 2026. Según el periodista argentino César Luis Merlo, Inter Miami ha hecho consultas sobre Miljevic, aunque no se ha presentado una oferta formal. Un traslado a la MLS podría ser significativo, dado el historial creciente de internacionales estadounidenses que reconstruyen su impulso domésticamente y vuelven a captar la atención de Pochettino.

    Cualquier acuerdo, sin embargo, no sería sencillo. Inter Miami enfrenta la competencia de Racing, que ya vio rechazada una oferta de $2.8 millones por el 80 por ciento de los derechos de Miljevic por parte de Huracán. Esa valoración también podría resultar prohibitiva para Miami, que probablemente priorice recursos para objetivos de mayor perfil.

    Aun así, los vínculos argentinos de Miljevic podrían jugar a su favor, con los campeones defensores de la MLS continuando reclutando intensamente del país mientras buscan repetir su éxito.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    ¿Se acerca el día de pago para el Capitán América?

    Con 12 meses restantes en su contrato, Christian Pulisic podrá negociar un acuerdo de precontrato con otro club a partir del próximo enero, lo que podría llevar a que deje el AC Milan en una transferencia gratuita. Los Rossoneri son muy conscientes del cronograma, haciendo que un nuevo acuerdo sea una prioridad urgente para evitar perder a uno de sus jugadores más influyentes por nada.

    Según Calciomercato, Milan comprende plenamente lo que está en juego, con Pulisic desempeñando un papel central en su lucha por el título después de registrar 10 contribuciones de gol en 11 partidos de la Serie A. El informe añade que se espera que las negociaciones tengan lugar esta primavera, con el club preparado para ofrecer un contrato de aproximadamente $7 millones por año, una cifra que igualaría al actual mejor pagado Rafael Leão.

    Si eso será suficiente para asegurar el futuro a largo plazo del estadounidense sigue siendo incierto. El Manchester United, conocido por sus grandes gastos, también se informa que está monitoreando de cerca la situación del delantero de 27 años.

  • FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-PSVAFP

    La persecución de Pepi se intensifica

    Fulham ya ha señalado su intención con una ambiciosa oferta de $35 millones por el delantero del PSV Ricardo Pepi. Esa oferta inicial fue rechazada, pero se espera que el equipo de la Premier League regrese con una propuesta mejorada, según The Athletic.

    La competencia por la firma de Pepi está creciendo. West Ham también ha entrado en la escena, con TeamTalk informando que los Hammers están explorando la idea de formar una fuerza de ataque de dos hombres. El club está vinculado simultáneamente con un movimiento de $36 millones por el exjugador de NYCFC y Lazio Valentín Castellanos, viendo a Pepi como una opción complementaria potencial en lugar de alternativa.

    El interés no está limitado a Londres. TeamTalk también informa que el Everton está monitoreando la situación de Pepi, subrayando aún más la fuerte demanda en la Premier League por el delantero de 22 años.

  • Alex Freeman Orlando City 2025Getty

    ¿Estrellas de la MLS se quedan?

    Enero a menudo trae la partida de estrellas emergentes de la MLS hacia Europa, con la ventana de invierno ofreciendo un corte limpio antes de que comience una nueva temporada. Sin embargo, eso puede no ser el caso este año, particularmente para los principales jugadores norteamericanos de la liga.

    "Creo que al estar a seis meses de una Copa del Mundo, para los jugadores estadounidenses, canadienses y mexicanos es una oportunidad que se da una vez en la vida para hacer un equipo de la Copa del Mundo y jugar en tu país. Eso será primordial," dijo el agente de fútbol americano Richard Motzkin a ESPN. "Y, francamente, querrás darte la mejor oportunidad de hacer un equipo, punto."

    Para jugadores como Alex Freeman, Sebastian Berhalter y Diego Luna, esa mejor oportunidad parece centrarse en la estabilidad, un punto que el propio Freeman reconoció.

    "Creo que mi enfoque en enero y febrero es entrar en Orlando y poder rendir al máximo," Freeman dijo a ESPN. "Siento que ese será mi objetivo, y especialmente poder hacer eso y ser un chico de sistema... no tener que preocuparme por cambiar la forma en que juego, siento que eso es perfecto para mí en mi situación."

    Aunque las transferencias no pueden descartarse completamente debido a consideraciones financieras tanto por parte del jugador como del club, esta ventana de invierno podría resultar ser más tranquila para los estadounidenses, canadienses y mexicanos en la MLS.

