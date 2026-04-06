Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
توب 20 روشنKooora
GOAL

Traducido por

Top 20 de Roshen: Ronaldo se sube al trono de Toni... y Mané se coloca junto a Kenyonis

FEATURES
C. Ronaldo
I. Toney
S. Mane
J. Quinones
Al Kholood vs Al Khaleej
Al Kholood
Al Khaleej
1ª División
Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
Neom SC vs Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Al Ahli vs Damac FC
Al Ahli
Damac FC
Al Ittifaq vs Al Quadisiya
Al Ittifaq
Al Quadisiya
Al Hilal vs Al-Taawoun
Al Hilal
Al-Taawoun
Al Riyadh vs Al Shabab
Al Riyadh
Al Shabab
Al Akhdoud vs Al Fath
Al Akhdoud
Al Fath
Al-Fayha vs Al Ahli
Portugal
Inglaterra
Senegal
México
Arabia Saudita

La leyenda portuguesa vuelve a lo más alto

La jornada 27 de la Liga Profesional Roshen estuvo marcada por numerosos acontecimientos destacados, entre los que destacó el regreso del legendario portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, tras recuperarse de su lesión.

El Al-Nassr venció al Al-Najma por 5-2, mientras que el Al-Hilal cayó en la trampa del empate ante su público contra el Al-Taawoun (2-2), y el Al-Ahli se impuso al Al-Dhamk por 3-0.

Leer también... Detalles de la reunión de Inzaghi con las estrellas del Al-Hilal tras el revés ante el Al-Taawoun
Leer también... Por Benzema... Una «cláusula secreta» en el contrato de Conceição pone en evidencia al Al-Ittihad de Jeddah

El Al-Ittihad venció al Al-Hazm por un gol a cero, mientras que el Al-Qadisiyah cayó derrotado ante el Al-Ittifaq en el derbi de la región oriental, con un resultado de (2-3).


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La estrella de la jornada

    Los redactores de «Koora» han elegido a Ronaldo como la estrella de la jornada 27 de la Liga Roshen, por encima de todos los demás gracias al impresionante nivel que ha demostrado.

    Ronaldo se impuso al mexicano Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsia, así como a André Gerotto, jugador del Al-Taawoun, y a Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad).


    • Anuncios
  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Por qué se eligió a Ronaldo?

    Además de los dos goles que marcó Cristiano Ronaldo, acaparó el protagonismo como la estrella más destacada de la Liga Saudí Roshen en la jornada 27, gracias a sus inteligentes movimientos dentro del área, su gran capacidad para leer el juego y aprovechar los espacios, además de su claro papel a la hora de desmontar las defensas rivales y crear ocasiones para sus compañeros, lo que confirma una vez más su valía técnica y su influencia decisiva sobre el terreno de juego.

    Lee también... Restación de puntos o descenso... La supervisión financiera sorprende al Al-Nassr con una decisión inesperada.
    Lee también... Primer comentario de Cristiano Ronaldo tras el quinteto de Al-Najma y el centenario de Roshen
    . Lee también... Jesús: «Ronaldo no es egoísta... y preferí darle descanso por este motivo».

    El brillo de la estrella portuguesa no se limitó solo a marcar goles, sino que se extendió a su liderazgo ofensivo del equipo, ya que constituyó una amenaza constante para la portería rival durante todo el encuentro, tanto por su posicionamiento perfecto como por sus movimientos sin balón, lo que le convirtió en un elemento decisivo en el desarrollo del partido.

    Esta destacada actuación coincidió con la participación número 100 de Ronaldo en la Liga Roshen, una cifra que refleja su continuidad y su gran influencia desde su incorporación, ya que durante esta trayectoria ha logrado marcar 97 goles, consolidando así su posición como una de las estrellas más destacadas en la historia de la competición en un breve periodo de tiempo.

  • Pide 20 unidades

    «Koora» ya había anunciado la selección de los 20 mejores jugadores de la temporada mediante una rigurosa evaluación acumulativa basada en la elección de los editores del primer sitio web deportivo árabe.

    Esta es la segunda temporada de la competición, ya que en la primera edición Salem Al-Dossari se alzó con el premio tras una reñida pugna con Ronaldo, pero según una elección conjunta entre los editores del sitio web y los lectores.

    Se otorga un punto a cada jugador seleccionado en el once de la jornada, dentro de la clasificación acumulativa, mientras que el mejor jugador de la jornada obtiene 3 puntos.

    Tras proclamarse Ronaldo «Jugador de la jornada», se ha situado en primera posición con 21 puntos, empatado con el inglés Ivan Toney, estrella del Al-Ahli de Yeda.


    Cristiano Ronaldo

    21 puntos

    1

    Iván Toney

    21 puntos

    2

    João Félix

    18 puntos

    3

    Karim Benzema

    15 puntos

    4

    Sadio Mané

    12 puntos

    5

    Rúben Neves

    12 puntos

    6

    Julian Kenyonis

    11 puntos

    7

    Theo Hernández

    10 puntos

    8

    Riyad Mahrez

    10 puntos

    9

    Milinković-Savić

    7 puntos

    10

    Salem Al-Dossari

    5 puntos

    11

    Rodgers Martínez

    5 puntos

    12

    Kalidou Koulibaly

    5 puntos

    13

    Mourad Batna

    4 puntos

    14

    Kostas Fortounis

    4 puntos

    15

    Yannick Carrasco

    4 puntos

    16

    Mohamed Simakan

    4 puntos

    17

    Marcelo Brozović

    3 puntos

    18

    Winderson Galeno

    3 puntos

    19

    Kingsley Coman

    3 puntos

    20

  • La alineación ideal para la jornada 27 de la Top 20 Roshen

    Portero

    Milson (Al-Taawoun): A pesar de encajar dos goles contra el Al-Hilal, fue el portero más destacado de la jornada al detener seis disparos, tres de ellos dentro del área.

    Línea defensiva

    André Gerotto (Al-Taawoun): Realizó un partido espectacular contra el Al-Hilal y logró marcar un doblete por primera vez en su carrera profesional.

    Ahmed Hegazi (Neom): Fue uno de los defensas más destacados de la jornada, con 11 contribuciones defensivas: bloqueó 4 disparos, realizó 4 despejes, recuperó 5 balones y ganó 4 duelos, tanto por tierra como por aire.

    Jack Hendry (Al-Ittifaq): Realizó un buen partido contra el Al-Qadsia tanto en defensa como en ataque, y logró entrar en el once ideal al marcar un gol.

    Centro del campo

    Fábio (Al-Ittihad): Sigue con sus actuaciones destacadas a pesar del bajón del Al-Ittihad esta temporada; fue un muro en el centro del campo y realizó un gran esfuerzo tras la expulsión de Diaby.

    Ziad Al-Juhani (Al-Ahli): supo aprovechar la ausencia de Valentin Atanga y cuajó un partido perfecto en todos los aspectos, con pases hacia delante y decisivos con una precisión del 93 %.

    Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad): Entró como suplente y logró llevar al Al-Ittihad a una difícil victoria frente al Al-Hazm al marcar el único gol del partido.

    Hattan Bahbari (Al-Khaloud): Continuó con sus buenas actuaciones esta temporada y logró dar dos asistencias con gran maestría.


    Ataque

    Sadio Mané (Al-Nassr): Marcó dos goles y cuajó un partido perfecto contra Al-Najma, donde fue una pieza clave en la victoria del Al-Nassr gracias a su destacado papel táctico.

    Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): El indiscutible protagonista del partido tras su regreso de la lesión, donde se mostró en un estado físico y técnico magnífico.

    Kenyonis (Al-Qadsia): logró marcar un doblete que le situó en lo más alto de la clasificación de goleadores de la Liga Roshen, con 26 goles, empatado con Iván Toni.