"Todos quieren jugar en él": Karim Benzema insinúa un sensacional regreso a la Selección de Francia para la Copa del Mundo 2026

Sin embargo, al hablar con L’Equipe, Benzema dejó claro que la noción de que él rechazó a Francia simplemente no es cierta e insistió en que las decisiones de fútbol deben regirse por un propósito más que por la política.

"Soy futbolista. Así que juego al fútbol. Cuando me llaman, vengo, juego", dijo. "Tengo metas en mi cabeza. Amo el fútbol y amo ganar. Me gustan los trofeos. Eso es lo que más me importa. Ahí, estoy en mi club. Si me convocan a la selección nacional, vengo a jugar fútbol. Y ahí se detiene."

A pesar de todo lo que ha sucedido, la idea de rechazar un regreso al Mundial no tiene verdad para él.

"No es una historia de no querer volver al equipo francés", dijo. "Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué vengo con el equipo francés? Estamos hablando de una Copa del Mundo. Obviamente, estas no son cosas en las que uno debe decir: 'No, no quiero.' Porque es una mentira decir: 'No, no quiero jugar en una Copa del Mundo'."