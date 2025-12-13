Título de Lionel Messi e Inter Miami en MLS Cup 2025 atrae a 4,6 millones de espectadores, establece récords de edad y participación

En todas las plataformas, la MLS Cup 2025 alcanzó 4.6 millones de espectadores, convirtiéndola en uno de los eventos más vistos en la historia de la liga. Los datos de Apple TV mostraron la audiencia más joven de la MLS Cup hasta ahora, con aproximadamente el 70 por ciento de los espectadores menores de 45 años, mientras que el tiempo promedio de visualización se extendió a alrededor de 70 minutos por espectador.

Esa participación se extendió mucho más allá de la pantalla. La actividad en redes sociales se disparó a un récord de 798 millones de impresiones, representando un aumento dramático interanual y destacando cómo la MLS Cup se ha convertido en un evento digital para una audiencia más joven y global.