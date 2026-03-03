Getty Images Sport
Traducido por
«¡Tiene que darse cuenta!» - Adama Traoré tiene prohibido levantar pesas en el West Ham, revela Nuno Espirito Santo
La ciencia de la genética en Rush Green
Traoré ha sido sometido a un entrenamiento físico específico por parte del equipo médico y técnico del West Ham desde su llegada a las instalaciones del club en Rush Green en enero. El extremo de 30 años, que se ha reunido con Nuno tras una exitosa etapa juntos en el Wolverhampton Wanderers, tiene un perfil fisiológico que desafía los regímenes de entrenamiento estándar de la Premier League. Mientras que la mayoría de los jugadores pasan horas bajo la jaula de sentadillas para ganar la potencia necesaria, la hipertrofia natural de Traore es tan extrema que el club ha decidido limitar su entrenamiento de resistencia.
Nuno aclaró que la restricción tiene como objetivo mejorar la eficiencia y prevenir lesiones. El entrenador afirmó que, mientras que a los jugadores más jóvenes, como el defensa de 18 años Airidas Golambeckis, se les anima a «pasar horas en el gimnasio» para ganar la masa muscular necesaria, Traoré se encuentra en el extremo opuesto. El ocho veces internacional con España se centra ahora exclusivamente en la flexibilidad y el «trabajo de prevención» para garantizar que su importante masa muscular no ponga en peligro su arma principal: una aceleración y una velocidad punta récord.
«Debería evitar el gimnasio».
Adama ha insistido en el pasado en que no levanta pesas, pero su compañero de equipo Crysencio Summerville publicó recientemente un vídeo en las redes sociales en el que se ve a Traore entrenando en el gimnasio para desmentir ese mito. Ahora, Nuno ha destacado que el español debería centrarse en prevenir lesiones y no en desarrollar músculo.
«Es increíble, es genética», dijo Nuno sobre la complexión del jugador. «Su genética ha sido así durante mucho tiempo y debería evitar el gimnasio. Le dije que se mantuviera alejado del gimnasio. Es una de las cosas que creo que debería darse cuenta. Tiene suficiente peso. Hará trabajo de prevención, pero no va a levantar pesas».
En busca de un puesto titular en el once de Nuno
A pesar de los titulares, la transición de Traoré a la alineación titular del West Ham ha sido gradual. El español llegó como parte de una intensa campaña de fichajes en enero, junto con Axel Disasi y Taty Castellanos, y ha actuado principalmente como suplente de impacto. Su única titularidad hasta ahora se produjo en la reñida victoria de la FA Cup sobre el Burton Albion, y sus apariciones en la Premier League contra el Manchester United, el Chelsea y el Liverpool han sido todas desde el banquillo, mientras se adapta al marco táctico del equipo.
Nuno se mantiene paciente, reconociendo que Traore debe desplazar a jugadores de alto rendimiento para asegurarse un puesto habitual. «Tiene que entender muchas cosas dentro de la dinámica del equipo», explicó el entrenador. «Pero, por supuesto, por delante de él tiene a dos jugadores en plena forma, Jarrod Bowen y Summerville. Traore tiene la paciencia suficiente para darse cuenta de que su oportunidad llegará».
- Getty Images Sport
El talento único de un jugador de «alto nivel».
El siguiente paso de Traoré en el London Stadium será pasar de ser un «súper suplente» especializado a convertirse en un activo táctico fiable. La trayectoria reciente del West Ham ha sido irregular, como lo demuestra la aplastante derrota por 5-2 en Anfield, donde las deficiencias defensivas en las jugadas a balón parado eclipsaron el prometedor juego ofensivo. La capacidad de Traoré para estirar las defensas cansadas será un activo valioso en el arsenal de Nuno, ya que los Hammers atraviesan una racha difícil de partidos e intentan evitar el descenso.
De cara al futuro, el próximo parón internacional, así como el regreso de jugadores lesionados como Pablo Felipe, pondrán a prueba la profundidad de la plantilla. Las próximas semanas serán cruciales para Traoré, que deberá demostrar que ha asimilado plenamente las exigencias tácticas de Nuno, al tiempo que mantiene la «nueva energía» que ha aportado al vestuario. Con un buen estado físico y un plan de entrenamiento personalizado que le mantiene alejado del gimnasio, se espera que el extremo desempeñe un papel clave en la recta final de la temporada.
Anuncios