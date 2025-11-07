The Messi Experience llega a la Ciudad de México: vive una experiencia inmersiva con la leyenda del fútbol

The Messi Experience no es una exposición tradicional, sino una experiencia interactiva dividida en nueve instalaciones temáticas que narran los momentos más emblemáticos de la vida y carrera del futbolista. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán conocer de cerca la historia de Messi a través de proyecciones 360°, hologramas, realidad aumentada y zonas de juego interactivas.

Entre los espacios más destacados se encuentran:

El cuarto de su infancia en Rosario, donde comenzó el sueño de un niño apasionado por el balón.

Los vestuarios del FC Barcelona y la Selección Argentina, recreados con un nivel de detalle impresionante.

Zonas interactivas de entrenamiento y precisión, donde los fans pueden poner a prueba su habilidad con el balón.

Vitrinas con trofeos icónicos incluyendo una réplica de la Copa del Mundo 2022, que simboliza el punto máximo de su carrera.

Cada sala está pensada para transportar al visitante a distintos momentos de la vida del número 10, desde sus primeros pasos en el fútbol hasta los instantes que lo convirtieron en una leyenda global.