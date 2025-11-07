Cortesía
The Messi Experience llega a la Ciudad de México: vive una experiencia inmersiva con la leyenda del fútbol
THE MESSI EXPERIENCE LLEGÓ A MÉXICO
La espera terminó para los fanáticos de Lionel Messi en México. The Messi Experience abrió oficialmente sus puertas en la Ciudad de México, ofreciendo una vivencia inmersiva única que combina tecnología, emoción y fútbol en un recorrido por la extraordinaria vida del astro argentino. Desde sus humildes inicios en Rosario hasta su consagración como campeón del mundo en Qatar 2022, esta exposición promete ser un imperdible para chicos y grandes.
¿DÓNDE SE ENCUENTRA?
La exposición se realiza en el Foro Polanco Molière, ubicado en Avenida Molière 328, Colonia Polanco, una de las zonas más accesibles y concurridas de la capital. El recinto ha sido completamente adaptado para ofrecer una experiencia inmersiva con tecnología de última generación, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.
¿QUÉ PODRÁS VIVIR?
The Messi Experience no es una exposición tradicional, sino una experiencia interactiva dividida en nueve instalaciones temáticas que narran los momentos más emblemáticos de la vida y carrera del futbolista. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán conocer de cerca la historia de Messi a través de proyecciones 360°, hologramas, realidad aumentada y zonas de juego interactivas.
Entre los espacios más destacados se encuentran:
- El cuarto de su infancia en Rosario, donde comenzó el sueño de un niño apasionado por el balón.
- Los vestuarios del FC Barcelona y la Selección Argentina, recreados con un nivel de detalle impresionante.
- Zonas interactivas de entrenamiento y precisión, donde los fans pueden poner a prueba su habilidad con el balón.
- Vitrinas con trofeos icónicos incluyendo una réplica de la Copa del Mundo 2022, que simboliza el punto máximo de su carrera.
¿CUÁNTO DURA Y QUIÉN PUEDE ASISTIR?
El recorrido tiene una duración aproximada de 45 a 70 minutos, dependiendo del ritmo de cada visitante. Está diseñado para todo público, con acceso permitido para niños a partir de 3 años.
Se trata de una experiencia familiar, educativa y emocional, ideal para fanáticos del fútbol, admiradores del deporte o simplemente curiosos que quieran conocer de cerca la historia detrás del mejor jugador de su generación.
FECHAS Y HORARIOS
La exposición estará disponible del 31 de octubre de 2025 al 11 de enero de 2026, únicamente de viernes a domingo, con horarios variados según el día:
- Viernes: de 10:00 a 20:30 horas (recorridos cada 30 minutos).
- Sábados: de 10:00 a 19:30 horas.
- Domingos: de 14:00 a 19:30 horas.
BOLETOS Y PRECIOS
Los boletos tienen un costo general de $500 pesos mexicanos y están disponibles a través de Ticketmaster, en la Cartelera de Teatro y en la taquilla del Foro Polanco.
UNA EXPERIENCIA IMPERDIBLE
Más que una exposición, The Messi Experience es una oportunidad para revivir la historia del ídolo argentino desde una perspectiva sensorial y participativa.
Cada visitante podrá sentirse parte de su recorrido hacia la gloria, disfrutar de momentos icónicos, y tomarse fotos en escenarios emblemáticos que harán del recuerdo algo inolvidable.
Con tecnología inmersiva, narrativa emocional y la magia del fútbol, esta muestra promete convertirse en una de las actividades más destacadas de la temporada en la Ciudad de México. Si eres fanático de Messi o simplemente amas el deporte, no puedes perderte The Messi Experience, una experiencia que te hará vivir —literalmente— los sueños del más grande.
