«¡Tengo que aprender esto!» - Filipe Luis revela el momento en el que se convenció de que Pep Guardiola «hacía trampa», mientras el exjugador del Chelsea habla abiertamente sobre la «mayor goleada» que le infligió el entrenador del Manchester City
Los cambios tácticos que definieron a un estudioso del juego.
En una reveladora entrevista con Universo Valdano, el ex lateral izquierdo se sumergió en su pasado para explicar cómo ciertos entrenadores alteraron su percepción del juego. Aunque ha jugado a las órdenes de algunas de las mentes más brillantes de la historia del fútbol, fue un partido concreto de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich de Guardiola el que le causó una profunda impresión como estudioso de este deporte, una trayectoria profesional que recientemente le llevó a abandonar de forma repentina su cargo de entrenador del Flamengo, a pesar de haber ganado la Copa Libertadores y de haber logrado una victoria por 8-0 en su última etapa.
La noche en que Pep dejó a Luis atónito
Luís recordó el dominio absoluto que mostró el equipo de Guardiola durante un partido europeo de alto riesgo mientras el brasileño jugaba en el Atlético de Madrid. La superioridad táctica era tan abrumadora que el defensa admitió en tono de broma que pensó que algo extraño estaba pasando en el campo. Fue precisamente esa «paliza» la que le hizo dar un giro a sus aspiraciones como entrenador.
Sobre ese encuentro, Luís declaró: «La mayor goleada que he recibido en mi carrera fue contra el Bayern de Guardiola. Estaba convencido de que había hecho trampa con el tamaño del campo porque todo parecía muy lejos; nunca llegábamos a la portería y parecía que él tenía más jugadores en el campo. Me dije a mí mismo: tengo que aprender esto».
Simeone y la voz del mando
Si bien Guardiola le proporcionó la inspiración táctica, fue Diego Simeone, en el Atlético de Madrid, quien definió la disciplina defensiva y la fortaleza mental de Luís. El brasileño reconoció que «El Cholo» revolucionó su forma de entender la responsabilidad en el campo, aunque admitió que el estilo intenso del argentino le ha marcado de formas inesperadas.
Reflexionando sobre su etapa con Simeone, Luís explicó: «Con el Cholo fue la primera vez que salí al campo y sabía cuándo estaba cometiendo un error y cuándo no. Su autoridad es tan imponente que, a día de hoy, sigo teniendo pesadillas en las que me regaña. Pero, al mismo tiempo, es una persona que te habla y sabe cómo llegar a ti. En ese momento pensé: voy a ser como el Cholo».
Un futuro en el banquillo
A pesar de su reciente salida del Flamengo, Luís sigue centrado en alcanzar la cima del fútbol europeo. Aunque se le ha relacionado con varios puestos, incluidos algunos dentro de la selección brasileña, ha confirmado su preferencia por el trabajo diario en un club de fútbol frente a la escena internacional.
Luís ha aclarado su postura sobre el puesto en Brasil y su admiración por Carlo Ancelotti, al tiempo que ha esbozado su objetivo final: «Ancelotti es el entrenador ideal, en el momento ideal. Me interesa el trabajo diario y mi gran sueño es la Liga de Campeones».
