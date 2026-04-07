Steven Gerrard nombra al sustituto ideal de Mohamed Salah en el Liverpool

Gerrard reconoció la enorme dificultad que supone sustituir a un jugador de la talla de Salah, pero se mostró confiado en la probada capacidad del club para renovar su línea de ataque tras perder a figuras clave.

En declaraciones a talkSPORT Breakfast, el ex capitán de los Reds explicó: «Creo que la preocupación, si se trata de sustituir a Salah por alguien de su mismo nivel, es que hay muy pocos jugadores en el mercado a los que se pueda fichar. Olise sería uno de ellos, diría yo, pero no creo que esté disponible. Pero por experiencia, habiendo estado en el Liverpool como jugador y también desde que me fui, el equipo de fichajes del Liverpool tendrá diferentes opciones, y eso no significa necesariamente que busquen un sustituto equivalente.

«Cuando tuvimos que sustituir a [Sadio] Mané, por ejemplo, fichamos a [Luis] Díaz, que es ligeramente diferente, por así decirlo, o cuando se marchó [Luis] Suárez, tuvieron diferentes tipos de opciones para intentar sustituir a los jugadores. Pero el Liverpool tiene un historial fantástico a la hora de sustituir a los grandes jugadores que se han marchado, así que, desde el punto de vista del fichaje, tengo plena confianza en que tendrán diferentes tipos de opciones, no necesariamente un sustituto idéntico, pero una cosa es segura: tienen que intentar reemplazar su contribución en términos de goles y asistencias, lo cual es extremadamente difícil, porque han sido increíbles para el Liverpool durante muchos años».



