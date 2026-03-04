Getty Images Sport
Steven Gerrard critica duramente al «muy pobre» Liverpool tras la sorprendente derrota ante los Wolves y pide a Arne Slot que dé rienda suelta a Rio Ngumoha
Gerrard exige la titularidad inmediata de Ngumoha.
El principal objetivo de la ira de Gerrard fue la falta de chispa en el ataque, lo que le llevó a defender la inclusión del sensacional adolescente Ngumoha. El jugador de 17 años tuvo una breve pero impactante aparición, en marcado contraste con la actuación de Gakpo, que luchó por influir en el partido a pesar de su precio de 44 millones de libras. Gerrard insiste en que el joven se ha ganado el derecho a liderar la delantera en la próxima revancha de la FA Cup contra el equipo de Rob Edwards, los Wolves, el viernes. «Durante 65 minutos, el Liverpool estuvo desesperado esta noche, realmente mal», dijo en su papel de comentarista para TNT Sports. «No jugaron con el ritmo adecuado, con la calidad adecuada. Él está haciendo más en una breve aparición que (Cody) Gakpo en 65 minutos. Así que se merece ser titular. (Slot) tiene que alinear al chico el viernes por la noche».
Los errores defensivos provocan duras críticas.
Más allá de los problemas en ataque, Gerrard centró su atención en una defensa que se mostró inusualmente frágil ante un equipo que lucha por evitar el descenso. El primer gol de los Wolves frustró especialmente al exentrenador del Rangers y del Aston Villa, que señaló la falta de conciencia defensiva básica de Ibrahima Konate y Virgil van Dijk. Gerrard también destacó la falta de urgencia tras un error de Alisson Becker que propició el segundo gol de los locales. «Los Wolves se mostraron muy cómodos, contuvieron muy bien al Liverpool», comentó Gerrard. «Fue un pase básico al delantero centro, tenían una situación de dos contra uno, eso hay que solucionarlo. En cuanto al segundo gol, fue un mal pase del portero (Alisson) y no hubo reacción. Si quieren avanzar en la FA Cup, tienen que defender mucho mejor. Dicen que «no fuimos lo suficientemente buenos en el último tercio», pero también tienen que defender».
Slot y Van Dijk reflexionan sobre la desgracia en Molineux
Dentro del campamento, el ambiente era igualmente sombrío a medida que se asimilaba la realidad de la derrota. El entrenador Slot describió el resultado como «otro revés» en una temporada que se está volviendo cada vez más inconsistente, mientras que Van Dijk fue refrescantemente honesto sobre las deficiencias técnicas del equipo esa noche. «Fuimos lentos, predecibles, descuidados en la posesión y tomamos decisiones equivocadas», admitió Van Dijk tras el pitido final. Los Reds se enfrentan ahora a una noche de miércoles llena de nervios, sabiendo que una victoria del Chelsea sobre el Aston Villa les permitiría superar al Liverpool en la clasificación y situarse entre los cinco primeros por diferencia de goles.
Duro camino por delante para los Reds
Navegar por una apretada agenda con múltiples competiciones es una tarea difícil para Slot. Tras el partido de la quinta ronda de la FA Cup contra los Wolves, el Liverpool debe volver rápidamente a centrar su atención en la lucha por el título de liga con un crucial partido en casa contra el Tottenham Hotspur en Anfield el próximo domingo. Con la Champions League en juego y el sello de aprobación de Gerrard ahora firmemente sobre Ngumoha, el entrenador tiene la presión de encontrar la fórmula ganadora.
