Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones: el Manchester City se enfrentará al Real Madrid, el Chelsea al PSG, el Newcastle al Barcelona, el Arsenal al Bayer Leverkusen y el Liverpool al Galatasaray

El Manchester City se ha cruzado con el Real Madrid con regularidad en los últimos años. Ya se enfrentaron en la fase de liga, con la victoria por 2-1 del equipo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, y han luchado en cinco campañas europeas consecutivas.

El Newcastle tiene historia con el gigante de La Liga, el Barcelona, con el impresionante hat-trick de Faustino Asprilla contra los blaugranas aún vivo en la memoria de los habitantes de Tyneside, mientras que el Chelsea se impuso al PSG en la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El Liverpool ya ha sufrido una derrota ante el Galatasaray, uno de los grandes de Turquía, esta temporada, y volverá a viajar a Estambul. El Arsenal se prepara para enfrentarse al Bayer Leverkusen por primera vez desde 2002.

El Tottenham sigue sudando por mantener su estatus en la máxima categoría de Inglaterra, pero ha visto en la Liga de Campeones una distracción bienvenida y disfrutará del encuentro con el Atlético de Madrid. Harry Kane espera ayudar al Bayern de Múnich a superar al Atalanta, el último representante italiano que queda en la competición de este año.

El Inter, finalista derrotado la temporada pasada, cayó ante la sorpresa del Bodo/Glimt en la fase de play-off, donde se batieron récords y el fútbol noruego saboreó su primera victoria en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.