Getty/GOAL
Traducido por
Sorteo de octavos de final de la Europa League: el Aston Villa se enfrentará al Lille y el Nottingham Forest al Midtjylland
- Getty
¿Quién se coronará campeón de la Europa League en 2025-26?
Tanto el Villa como el Forest son antiguos ganadores de la Copa de Europa, y este último conquistó ese título en dos ocasiones bajo la dirección del legendario Brian Clough. Las glorias pasadas podrían revivir en 2026.
Los Villans solo perdieron tres puntos en su camino hacia los octavos de final, ya que terminaron segundos en la fase de liga, empatados a puntos con el Lyon. El equipo francés, líder de la tabla, se enfrentará al Celta de Vigo en la siguiente fase de la competición.
El Forest, que cuenta con su cuarto entrenador de la temporada, Vitor Pereira, careció de la consistencia necesaria para asegurarse un puesto entre los ocho primeros. Sin embargo, superó al Fenerbahçe y ya se ha enfrentado al Midtjylland una vez esta temporada, sufriendo una derrota por 3-2 en el City Ground en su primer partido europeo en casa en tres décadas.
Por otra parte, el Oporto parte como favorito para pasar de ronda y enfrentarse al Stuttgart en octavos de final. El Roma, gigante de la Serie A, también tendrá la mirada puesta en el título, pero se enfrentará a un rival conocido, el Bolonia, en su debut en la fase eliminatoria.
El Real Betis, con el exjugador del Manchester United Antony como protagonista, se enfrentará a dos duras pruebas contra el Panathinaikos griego, el Braga se medirá al Ferencvaros y el Friburgo se enfrentará al Genk.
Sorteo completo de los octavos de final de la Europa League
Lyon contra Celta Vigo
Aston Villa contra Lille
Midtjylland contra Nottingham Forest
Real Betis vs Panathinaikos
Oporto vs Stuttgart
Braga vs Ferencvaros
Friburgo vs Genk
Roma vs Bolonia
- Getty
Los directivos ambiciosos aspiran a alcanzar la gloria definitiva.
El Villa parece tener al hombre perfecto al mando en la figura de Unai Emery. El exentrenador del Sevilla, el Arsenal y el París Saint-Germain ha ganado la Europa League en cuatro ocasiones, un récord, y su último éxito lo consiguió con el Villarreal en 2021.
Sobre la búsqueda de su quinta corona, ha declarado: «Tenemos objetivos claros en esta competición: ser candidatos al título. [Queremos] ser candidatos por si necesitamos este título para jugar en la Liga de Campeones. A través de nuestra liga [es] muy difícil. Sueño con estar aquí ganando títulos y la Europa League es uno de nuestros objetivos este año».
El entrenador del Forest, Pereira, también ha hablado de su deseo de replicar los «milagros» que Clough logró en su día en el Forest. El portugués ha declarado a TNT Sports: «Acepté el trabajo porque creo que este club tiene un gran potencial. Cuando miro a los aficionados, veo pasión. Cuando miro a los jugadores, veo talento. Solo necesitan sentirse seguros, creer en sí mismos, creer en el trabajo que estamos haciendo juntos. Y este es el futuro. Soy muy optimista sobre el futuro.
Por supuesto, cada uno tiene sus propios objetivos que alcanzar. Cada uno tiene su ambición, su ambición individual. Pero es importante que esa ambición esté en consonancia con la ambición del club, con la del grupo. Y con la creación de una buena energía. La buena energía, una sonrisa. Creo que con una sonrisa podemos abrirnos, podemos hacer milagros».
¿Cuándo es la final de la Europa League y dónde se jugará?
Todos los equipos que siguen en liza en la Europa League esta temporada se atreven a soñar con llegar a la final. Esa final se disputará en el estadio Besiktas de Estambul el 20 de mayo. Ya se han trazado las rutas hacia ese evento estelar, y también se han definido los caminos hacia los cuartos de final y las semifinales.
Anuncios