Sorteo de octavos de final de la Europa League: el Aston Villa se enfrentará al Lille y el Nottingham Forest al Midtjylland

Tanto el Villa como el Forest son antiguos ganadores de la Copa de Europa, y este último conquistó ese título en dos ocasiones bajo la dirección del legendario Brian Clough. Las glorias pasadas podrían revivir en 2026.

Los Villans solo perdieron tres puntos en su camino hacia los octavos de final, ya que terminaron segundos en la fase de liga, empatados a puntos con el Lyon. El equipo francés, líder de la tabla, se enfrentará al Celta de Vigo en la siguiente fase de la competición.

El Forest, que cuenta con su cuarto entrenador de la temporada, Vitor Pereira, careció de la consistencia necesaria para asegurarse un puesto entre los ocho primeros. Sin embargo, superó al Fenerbahçe y ya se ha enfrentado al Midtjylland una vez esta temporada, sufriendo una derrota por 3-2 en el City Ground en su primer partido europeo en casa en tres décadas.

Por otra parte, el Oporto parte como favorito para pasar de ronda y enfrentarse al Stuttgart en octavos de final. El Roma, gigante de la Serie A, también tendrá la mirada puesta en el título, pero se enfrentará a un rival conocido, el Bolonia, en su debut en la fase eliminatoria.

El Real Betis, con el exjugador del Manchester United Antony como protagonista, se enfrentará a dos duras pruebas contra el Panathinaikos griego, el Braga se medirá al Ferencvaros y el Friburgo se enfrentará al Genk.