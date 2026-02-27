AFP
«Solo hablaba de errores»: Ángel Di María critica al exentrenador del Manchester United por hacer que su etapa en Old Trafford fuera «una mierda»
La frustrante temporada de Di María en el United
Di María tuvo un comienzo fulgurante con el United, marcando un gol y dando una asistencia en la goleada por 4-0 al Queens Park Rangers en su debut en casa. También marcó y dio una asistencia en su siguiente partido contra el Leicester City, aunque ese encuentro terminó con una derrota por 5-3. Volvió a marcar contra el Everton en su séptimo partido, pero las cosas pronto se torcieron y solo marcó un gol más antes de marcharse al París Saint-Germain, poniendo fin a una etapa muy decepcionante en el Manchester United con cuatro goles y 11 asistencias en 32 partidos.
El futbolista y su familia también sufrieron un incidente traumático cuando unos ladrones entraron en su casa mientras estaban en ella. Pero el factor más importante que le impidió rendir y le llevó a querer marcharse tan pronto fue la ruptura de su relación con el entrenador Louis van Gaal, que criticaba duramente a Di María cada vez que cometía un error durante un partido, como perder el balón.
Di María y su antiguo compañero de equipo Ander Herrera han hablado de ese año infeliz en «Ángel Di María: Rompiendo el muro», un documental de Netflix sobre la carrera del argentino que se estrenará próximamente.
Di María: Van Gaal no mencionó mis goles.
Di María dijo: «Estábamos ganando, yo daba asistencias y marcaba goles, pero él no mencionaba eso. Solo quería hablar de los errores. Identificar los errores y aprender de ellos es fundamental, por supuesto. Pero dada mi posición como delantero, es inevitable que cometa errores porque siempre lo intento. Mi trabajo es buscar siempre la asistencia o disparar a puerta».
Herrera: Se salió de control.
El excentrocampista del United Herrera, que pasó cinco años en el club, añadió: «Van Gaal era el tipo de entrenador que analizaba con mucho ojo lo que hacían sus jugadores. Y me sorprendió que pensara que era inaceptable que Ángel cometiera tres o cuatro errores por partido. Llegó un momento en el que las cosas se le fueron de las manos. En comparación con el resto del equipo, parecía que el entrenador era mucho más estricto con él. Al final, creo que todas las críticas acabaron minando la confianza de Ángel».
Di María tuvo dificultades bajo presión en el United.
Di María explicó que era el centro de atención debido al revuelo que causó su fichaje y ofreció una valoración brutalmente sincera de su solitaria temporada en el United. Explicó: «Había vendido más camisetas que nadie a mi llegada a la Premier League, por lo que me encontraba bajo mucha presión. La verdad es que ese año fue una mierda».
Además de la difícil relación del jugador con Van Gaal, su esposa, Jorgelina Cardoso, era profundamente infeliz en Manchester. De hecho, nunca quiso mudarse allí, ya que no le gustó la ciudad cuando visitó a Sergio Agüero tras su fichaje por el Manchester City. Ella reveló: «No quería ir a Manchester porque en ese momento era amiga de Gianinna Maradona, que estaba casada con [Sergio] Agüero, y volamos desde Madrid a su casa en Manchester para visitarlo durante dos o tres días cuando Ángel tenía unos días libres en el Real Madrid.
¡Fue horrible! Todo fue horrible, fuimos a la casa y dijimos... "Nos vemos, chicos, nos vamos de aquí". Cuando nos fuimos, le dije: "Vete a cualquier país, excepto a Inglaterra". De todos modos, un año después estábamos en Inglaterra y era horrible, un agujero de mierda. Vas por la calle y no sabes si te van a matar o qué. Todas las chicas van arregladas, perfectamente maquilladas, y ahí estoy yo, con el pelo recogido en un moño y sin maquillaje».
Sin embargo, el argentino no dejó que su temporada de pesadilla en Manchester lo desanimara. Marcó 92 goles y contribuyó con 120 asistencias para el PSG en una etapa de siete años repleta de trofeos, al tiempo que ganó tres trofeos consecutivos con Argentina, la Copa América en 2021 y 2024, y finalmente levantó la Copa del Mundo, marcando en la final contra Francia. A sus 38 años, ahora está terminando su carrera en su país natal con el club de su infancia, el Rosario Central.
