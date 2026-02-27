«Solo hablaba de errores»: Ángel Di María critica al exentrenador del Manchester United por hacer que su etapa en Old Trafford fuera «una mierda»

Di María explicó que era el centro de atención debido al revuelo que causó su fichaje y ofreció una valoración brutalmente sincera de su solitaria temporada en el United. Explicó: «Había vendido más camisetas que nadie a mi llegada a la Premier League, por lo que me encontraba bajo mucha presión. La verdad es que ese año fue una mierda».

Además de la difícil relación del jugador con Van Gaal, su esposa, Jorgelina Cardoso, era profundamente infeliz en Manchester. De hecho, nunca quiso mudarse allí, ya que no le gustó la ciudad cuando visitó a Sergio Agüero tras su fichaje por el Manchester City. Ella reveló: «No quería ir a Manchester porque en ese momento era amiga de Gianinna Maradona, que estaba casada con [Sergio] Agüero, y volamos desde Madrid a su casa en Manchester para visitarlo durante dos o tres días cuando Ángel tenía unos días libres en el Real Madrid.

¡Fue horrible! Todo fue horrible, fuimos a la casa y dijimos... "Nos vemos, chicos, nos vamos de aquí". Cuando nos fuimos, le dije: "Vete a cualquier país, excepto a Inglaterra". De todos modos, un año después estábamos en Inglaterra y era horrible, un agujero de mierda. Vas por la calle y no sabes si te van a matar o qué. Todas las chicas van arregladas, perfectamente maquilladas, y ahí estoy yo, con el pelo recogido en un moño y sin maquillaje».

Sin embargo, el argentino no dejó que su temporada de pesadilla en Manchester lo desanimara. Marcó 92 goles y contribuyó con 120 asistencias para el PSG en una etapa de siete años repleta de trofeos, al tiempo que ganó tres trofeos consecutivos con Argentina, la Copa América en 2021 y 2024, y finalmente levantó la Copa del Mundo, marcando en la final contra Francia. A sus 38 años, ahora está terminando su carrera en su país natal con el club de su infancia, el Rosario Central.