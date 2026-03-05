Getty/GOAL
Sir Jim Ratcliffe insta a dejar de perseguir el dinero en el Manchester United y centrarse en los trofeos, mientras el exdelantero de los Red Devils cuestiona las intenciones de INEOS y los Glazer
¿Cuándo se retiró Ferguson? El Manchester United ha retrocedido desde entonces.
Bajo la dirección del legendario exentrenador Sir Alex Ferguson, el United estableció su dominio nacional y continental. Cuando se despidió de su emblemático entrenador en 2013, los Red Devils contaban con 13 títulos de la Premier League y un par de triunfos en la Liga de Campeones en su palmarés histórico.
Desde entonces, el City ha sumado ocho títulos de la máxima categoría inglesa —en la era moderna— y ha conquistado Europa como parte de su propio triplete en 2022-23. Con Pep Guardiola al mando, han convertido Manchester de una sombra de rojo en una de azul cielo.
El United ha pasado más de una década luchando por volver a la cima, sin obtener apenas resultados a pesar de las grandes inversiones realizadas en el mercado de fichajes. Se siguen planteando preguntas a los miembros de la junta directiva, y Ratcliffe e INEOS no han hecho mucho por calmar el sentimiento anti-Glazer.
Los Red Devils siguen siendo un gran atractivo y una de las empresas deportivas más poderosas del planeta, y Rossi cree que eso les será muy útil. Recientemente se han logrado algunos avances bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, con la posibilidad de terminar entre los cuatro primeros en Old Trafford.
Vecinos ruidosos: el Manchester United dijo que la única forma de superar al City
Al ser preguntado sobre si el United podrá superar al City en los próximos cinco años y recuperar el dominio en Manchester, Rossi, en declaraciones a talkSPORT Bet Online Slots, habló con GOAL sobrelos problemas que hay que abordar fuera del campo: «Es interesante. ¿A los propietarios del Manchester United les importa ser los más grandes en cuanto a trofeos, títulos o ingresos?
Hay dos formas diferentes de verlo. Para la gente a la que le importa el fútbol, lo único que importa son los títulos, ganar, ser los mejores. El fútbol ha cambiado. Lo primero es el dinero fuera del fútbol. Y, ya sabes, ellos son los que mandan. Siguen siendo los que mandan, ¿no? En el fútbol mundial, si no, son segundos después del Real Madrid o el Barcelona o lo que sea.
«Entonces, ¿qué es lo que más les importa? A los aficionados les importan los títulos. A mí me importan los títulos. Estoy seguro de que a los jugadores les importan los títulos, y con razón. Debería ser así. Ya lo veremos. Veremos si eso es algo que la directiva va a transmitir a estos jugadores y cómo queremos volver a ganar títulos en lugar de ser el equipo que más ingresos genera en el mundo».
Mercado de fichajes: ¿Sigue el Manchester United siendo atractivo para los mejores jugadores del mundo?
Cuando se le preguntó si el United volvería a ser el destino preferido de los mejores jugadores del mundo, como lo era cuando él jugaba junto a Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, Rossi añadió: «Creo que todavía lo es. Creo que la gente sigue soñando con jugar en el Man United. Es el club más grande del mundo. Así que, siempre que se presenta la oportunidad, creo que son capaces de atraer a los mejores.
Creo que el Manchester United siempre es un destino para los mejores jugadores, para los jugadores jóvenes. Sigue siendo el mejor club del mundo. Solo necesitan volver a la senda del éxito en cuanto a resultados.
Este año están haciendo un gran trabajo con Carrick, sustituyendo a [Ruben] Amorim y siendo capaces de encontrar de nuevo una identidad, de encontrar el estilo del Manchester United. La gente siempre habla de ciertos goles que se han marcado y que se parecen al antiguo estilo de juego de la época de Fergie. Y una vez que encuentras esa identidad, creo que puedes construir sobre ella.
«Y este año, tienen que ser realistas y pensar que su objetivo es volver a jugar en Europa, volver a jugar en la Champions League. Y creo que van por buen camino para conseguirlo. Y sí, el año que viene podrán construir algo, tener continuidad, con suerte con Carrick, y volver a ganar. Sin duda, el United parece estar de nuevo en el buen camino».
Trofeos ganados: comparación entre el récord del Manchester United y el del Manchester City desde 2013
Desde que Ferguson se retiró, el United ha ganado dos Copas de Inglaterra, la Copa de la Liga en un par de ocasiones, la Community Shield dos veces y la Europa League. Durante el mismo periodo, el City ha acumulado 21 trofeos.
Guardiola tiene a su equipo en la lucha por cuatro títulos esta temporada, tanto nacionales como internacionales, mientras que los Red Devils han alcanzado su peor marca en 111 años al quedar eliminados en la primera ronda de las dos competiciones de copa nacionales y no tener ninguna participación europea en su agenda para la temporada 2025-26.
