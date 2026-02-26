Goal.com
«Siempre quise representar a México»: Richard Ledezma marca su primer gol con El Tri

El defensa mexicano-estadounidense Richard Ledezma busca consolidarse como titular en la selección mexicana y reafirma que vestir la camiseta de El Tri ha sido desde hace mucho tiempo uno de sus sueños personales. El lateral derecho de Chivas, que recientemente completó su cambio temporal con la FIFA para representar a México, dijo que ese momento fue el resultado tanto de su convicción personal como de su paciencia.

    Aspira a jugar la Copa del Mundo con México.

    Ledezma se ha convertido en uno de los mejores jugadores en su posición en la Liga MX y cree que su experiencia en los Países Bajos con el PSV Eindhoven, incluyendo sus participaciones en la Liga de Campeones de la UEFA, refuerza sus argumentos para ser titular en la selección mexicana.

    «Creo que puedo competir por un puesto de titular porque jugué en Holanda con el PSV y lo hice bien», dijo Ledezma. «Jugué en la Champions League y en muchos partidos allí. Creo que tengo la experiencia necesaria para hacerlo».

    «Fue mi decisión, mi esfuerzo».

    El jugador de 24 años destacó la importancia emocional de elegir a México a nivel internacional.

    «Para mí, es un honor representar a México. Fue mi decisión, mi esfuerzo, y hoy se ha visto reflejado en el gol», afirmó. «Estoy muy feliz y orgulloso de haber elegido a México».

    Ledezma ahora esperará el anuncio de la lista definitiva para el Mundial, centrándose en mantener su forma con Chivas y esperando ganarse un lugar en la selección.

    «Ahora mismo es cuestión de confianza. Tengo que seguir haciendo las cosas bien en Chivas y ya veremos... Ahora esperamos la lista definitiva».

    Los jugadores del Chivas brillan con El Tri

    México, entrenado por Javier Aguirre, realizó una actuación dominante en general. Además del gol de Ledezma, sus compañeros en Chivas Armando González y Brian Gutiérrez también vieron puerta, mientras que Jesús Gallardo completó el marcador en la victoria por cuatro goles.
    Antiguos talentos de la MLS, ahora estrellas de la Liga MX

    Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, ambos con vínculos anteriores con la selección estadounidense y experiencia en la MLS, han tenido un impacto inmediato en la selección mexicana desde que completaron su cambio temporal.

    Ambos jugadores luchan ahora por ganarse un puesto en la lista definitiva de 26 jugadores para el próximo Mundial.

