Getty Images
Traducido por
«Si es cierto, no puedo aceptarlo»: Gianluca Prestianni recibe una advertencia de un compañero del Benfica tras una acusación de racismo
El silencio del Benfica llega a su fin
Prestianni, de 19 años, ya ha sido sancionado con una suspensión provisional de un partido por la UEFA, mientras el organismo rector investiga las denuncias de lenguaje racista utilizado durante el partido europeo de alto riesgo. El caso ha polarizado la opinión pública, enfrentando el testimonio del gigante español con las negativas iniciales del Benfica. Ahora que la investigación entra en una fase crítica, la intervención de Lukebakio supone la primera vez que un miembro veterano del vestuario del Benfica aborda públicamente la gravedad de las acusaciones, equilibrando la lealtad hacia un compañero con una postura moral firme contra la discriminación.
- Getty Images Sport
Lukebakio aborda la «situación particular»
En una reveladora entrevista con Pickx+ Sports, Lukebakio admitió que las consecuencias del partido contra el Real Madrid han creado un ambiente difícil dentro de la plantilla. «Es una situación particular. Y admito que no sé cómo manejarla. He hablado mucho de esto en el pasado con otras personas, preguntándome cómo reaccionaría si alguna vez me pasara a mí, porque normalmente lo vives desde la distancia», explicó el delantero.
Lukebakio reconoció que, aunque los jugadores son conscientes del revuelo que ha suscitado el caso, aún no conocen los detalles definitivos de la conversación. «Es cierto que la gente habla y especula. Pero, al final, no sabemos lo que dijo realmente», añadió, señalando el vacío de información que ha permitido que la polémica se agrave.
Dudas sobre la narrativa del Real Madrid
El exjugador del Sevilla también se refirió a la posibilidad de que el incidente se utilizara con fines tácticos o psicológicos, sugiriendo que la verdad podría ser más compleja de lo que sugieren los informes iniciales. «¿Es la realidad o se ha exagerado para sacar provecho? Me digo a mí mismo que también es posible que el Real quisiera convertir esto en una ventaja», reflexionó Lukebakio. Esta perspectiva coincide con la de algunos sectores de la prensa portuguesa, que han cuestionado el momento y la gravedad de las acusaciones procedentes del campo madrileño durante una eliminatoria tan reñida.
A pesar de estas dudas, el extremo se negó a ofrecer un apoyo incondicional a su compañero de equipo, dejando claro que no hay lugar para ese tipo de comportamiento si se demuestra que las acusaciones son ciertas. La presión interna sobre Prestianni va en aumento, ya que la plantilla parece no estar dispuesta a presentar un frente unido en su defensa hasta que concluya la investigación. La disposición de Lukebakio a considerar múltiples versiones de la historia muestra la delicada posición en la que se encuentran los jugadores, atrapados entre la solidaridad profesional y la ética personal.
- Getty Images Sport
Una severa advertencia para Prestianni
Lukebakio concluyó sus reflexiones con un mensaje contundente, en el que básicamente advertía a Prestianni sobre su futuro en el equipo. «Solo espero que lo que ha dicho sea falso. Porque si es cierto, no puedo aceptarlo. Estoy en contra de las injusticias. Y toda injusticia merece pagar las consecuencias», afirmó con firmeza el belga. Es una clara indicación de que, si la investigación de la UEFA declara culpable al argentino, este podría encontrarse aislado dentro de su propio vestuario, independientemente de su condición de estrella en ascenso.
Para el Benfica, la situación sigue siendo una distracción importante en su intento por avanzar en la Liga de Campeones. El club se ha labrado una reputación por fomentar el talento joven, pero este último escándalo amenaza con empañar la imagen de uno de sus activos más prometedores. Mientras el mundo del fútbol espera la decisión final de la UEFA, las palabras de Dodi Lukebakio sirven para recordar que, en el fútbol moderno, existe una política de tolerancia cero con la discriminación, incluso entre compañeros de equipo que comparten los mismos colores los sábados por la tarde.
Anuncios