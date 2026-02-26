«Sería extraordinario»: Cristiano Ronaldo quiere volver a España tras la invitación del entrenador

El entrenador del Almería, Rubi, ha compartido sus impresiones sobre el fichaje. Según ha declarado a la prensa: «Estamos muy contentos. Obviamente, le damos la bienvenida. Creo que es una noticia excelente, porque alguien como él, con su conocimiento al cien por cien del deporte y del fútbol, puede ayudar a un club como el nuestro. Es muy emocionante para todo el club y para la ciudad. Ya se conoce la buena relación que Cristiano tiene con los propietarios. Uno se entera de algunas cosas, pero no creo que sea importante cuándo me enteré o dejé de enterarme. Lo importante es que va a aterrizar aquí con nosotros. Estamos muy contentos.

«Sería extraordinario y maravilloso que pudiera jugar aquí, pero eso es algo que debe decidir él. Este es su club y, si quisiera seguir jugando, sea quien sea el entrenador, sería recibido con los brazos abiertos. No tengo ninguna duda al respecto».

El presidente Mohammed Al-Khereiji añadió: «[Ronaldo] está considerado como el mejor jugador de la historia, conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos de equipo como de academia».