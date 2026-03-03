Selección francesa para la Copa del Mundo de 2026: ¿Qué jugadores llegarán al gran evento en Estados Unidos, México y Canadá?

Francia siempre ha sido una de las potencias del fútbol mundial, especialmente durante la última década. Tras una actuación decepcionante en el Mundial de 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos, la selección francesa se redimió con una remontada espectacular en la edición de 2018 del torneo, celebrado en Rusia.

Con jugadores de gran calidad en todas las posiciones, Les Bleus llegaron hasta el final y se alzaron con el codiciado trofeo tras derrotar a Croacia en la final, consiguiendo su segundo título mundial y el primero en 20 años.

En 2022, Francia volvió a ser considerada una de las favoritas y llegó hasta la final. Sin embargo, se vio frustrada por Argentina, con nada menos que Lionel Messi liderando a la Albiceleste hacia la gloria en Catar.

A pesar de la derrota, los aficionados franceses fueron testigos de una de las mejores actuaciones individuales en el escenario mundial, ya que Kylian Mbappé luchó hasta el final y se convirtió en el segundo jugador en marcar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo, después de Geoff Hurst, de Inglaterra, en 1966.

Cuando el evento más importante vuelva en 2026, en lo que podría ser el último torneo de Didier Deschamps, sus hombres estarán decididos a llevar el trofeo de vuelta a París, sobre todo teniendo en cuenta la increíble plantilla con la que cuentan. Los franceses están bien cubiertos en todas las posiciones, con algunas de las mejores estrellas del fútbol mundial.

GOAL analiza los jugadores con los que cuentan.