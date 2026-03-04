Goal.com
Selección española para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá?

Todo lo que necesitas saber sobre la selección española para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La actual campeona de Europa, España, será una de las favoritas para la próxima Copa del Mundo de 2026. La selección española ha experimentado una importante transición en los últimos años, con una nueva generación de jóvenes estrellas que sustituyen a los veteranos.

Confiados y llenos de energía, estos jóvenes liderarán a La Roja en la escena mundial el año que viene, tras una exitosa campaña en la Eurocopa de Alemania en 2024. España había esperado 12 años para levantar un gran trofeo internacional desde que el legendario equipo de Vicente del Bosque ganara dos Eurocopas consecutivas y la Copa del Mundo de 2010.

Sin embargo, sus actuaciones en la Copa del Mundo han sido decepcionantes desde aquella histórica victoria en 2010. España fue eliminada en la fase de grupos del torneo de 2014 y cayó en octavos de final tanto en 2018 como en 2022.

No obstante, no se puede negar que la actual selección española tiene calidad y, con un entrenador tan competente como Luis de la Fuente al mando, La Roja tiene esperanzas de causar un gran impacto en el mayor escenario de todos el año que viene.

¿Cómo es su plantilla? GOAL echa un vistazo a los jugadores de los que dispone.

    Porteros

    Entre los palos de España, se espera que el portero del Athletic de Bilbao, Unai Simón, mantenga su puesto como portero titular del equipo. Por su parte, David Raya, del Arsenal, también ha rendido a un nivel excepcional desde su llegada al Emirates y podría ser una opción fiable como suplente.

    Alex Remiro y Robert Sánchez, del Chelsea, son otras alternativas interesantes que Luis de la Fuente podría tener en cuenta para el torneo del año que viene.

    JugadorClub 
    Unai SimónAthletic de Bilbao
    Álex RemiroReal Sociedad
    David Raya Arsenal
    Robert SánchezChelsea
    Defensores

    La Roja cuenta con numerosas opciones de calidad en defensa. Jóvenes estrellas como Dean Huijsen y Pau Cubarsi tienen talento y poseen todas las habilidades necesarias para jugar en el centro de la zaga a pesar de su edad.

    Robin Le Normand, del Atlético de Madrid, también ha impresionado a De la Fuente y podría desempeñar un papel clave en la campaña del campeón de Europa en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, mientras que Aymeric Laporte aporta experiencia al equipo.

    En las bandas, se espera que el experimentado Dani Carvajal regrese al equipo tras recuperarse de una lesión en el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, incluso si el veterano se pierde el torneo, el equipo de De la Fuente cuenta con buenas opciones como Pedro Porro, del Tottenham, Óscar Mingueza, del Celta de Vigo, y Marcos Llorente, del Atlético de Madrid.

    Por su parte, en la banda izquierda, Alejandro Grimaldo, Alejandro Balde y Marc Cucurella ofrecen al entrenador opciones sólidas entre las que elegir.

    JugadorClub
    Pau CubarsiBarcelona
    Dean HuijsenReal Madrid
    Robin Le NormandAtlético de Madrid
    Marc CucurellaChelsea
    Dani VivianAthletic Bilbao
    Dani CarvajalReal Madrid
    Alejandro BaldeBarcelona
    Alejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    Pedro PorroTottenham
    Óscar MinguezaCelta de Vigo
    Raúl Asencio Real Madrid
    Pau TorresAston Villa
    Aymeric LaporteAthletic Bilbao
    Aitor ParedesAthletic Bilbao
    Nacho FernándezAl Qadsiah
    Marcos LlorenteAtlético de Madrid
    Centrocampistas

    Al igual que en defensa, España cuenta con una gran cobertura en el centro del campo. Con una gran variedad de opciones de talla mundial, el centro del campo de De la Fuente desempeñará un papel crucial en la campaña de España en la Copa del Mundo de 2026. Pedri, del Barcelona, ha renacido bajo la dirección de Hansi Flick en el club español. Tras sufrir varias lesiones en el pasado, ha recuperado su forma física y ha elevado su nivel de juego, y actualmente está considerado como uno de los mejores centrocampistas del mundo.

    Fabian Ruiz, del PSG, también podría desempeñar un papel importante en La Roja, tras haber llevado al equipo francés a ganar el triplete en la temporada 2024-25.

    La pareja de centrocampistas del Arsenal, Mikel Merino y Martín Zubimendi, también son dos opciones muy interesantes a tener en cuenta. Merino, aunque es centrocampista de nacimiento, ha rendido a menudo como delantero bajo las órdenes de Mikel Arteta debido a las lesiones en la línea de ataque.

    Rodri, del Manchester City, también será una incorporación importante para la selección en el Mundial. El ganador del Balón de Oro se ha perdido la mayor parte de la temporada 2024-25 debido a una desafortunada lesión en el ligamento cruzado anterior.

    El exjugador del Real Madrid Isco también ha mostrado destellos de su antigua forma durante su etapa en el Betis y podría ser una opción valiosa para De la Fuente en el gran evento del año que viene, aunque su participación podría depender de la forma física de Gavi, que se está recuperando de una rotura de menisco.

    JugadorClub
    Pedri GonzálezBarcelona
    Fabian RuizPSG
    Martín ZubimendiArsenal
    GaviBarcelona
    Mikel MerinoArsenal
    IscoReal Betis
    Fermín LópezBarcelona
    Dani OlmoBarcelona
    Pablo BarriosAtlético de Madrid
    Rodri Manchester City
    Marc Casado Barcelona
    Pepelu Valencia
    Alex GarcíaBayer Leverkusen
    Oihan SancetAthletic Bilbao
    Nico GonzálezManchester City
    Pablo FornalsReal Betis
    Marco AsensioFenerbahçe
    Ayoze PérezVillarreal
    Atacantes

    El ataque de España es posiblemente su punto fuerte. La Roja cuenta con la letal pareja atacante formada por Lamine Yamal y Nico Williams, capaces de desbloquear cualquier defensa cuando juegan juntos. Yamal, a pesar de ser un adolescente, ya está considerado uno de los mejores jugadores del mundo y juega en el Barcelona. Nico, por su parte, ha sido la estrella del Athletic de Bilbao y está considerado uno de los mejores delanteros de La Liga. Sin embargo, sus sueños en el torneo se han visto truncados después de que el Bilbao confirmara que sufre un problema persistente de pubalgia.

    En la posición de delantero centro, España cuenta con el experimentado Álvaro Morata, que levantó el trofeo de la Eurocopa 2024 como capitán del equipo. Mikel Oyarzabal es otra opción sólida para De la Fuente. El delantero de la Real Sociedad ha dado la talla con la selección en varias ocasiones clave, como cuando marcó el gol de la victoria contra Inglaterra en la final de la Eurocopa 2024.

    Otras opciones como Ferran Torres, Yeremy Pino y Alex Baena también aportan profundidad y versatilidad al ataque.

    JugadorClub
    Lamine YamalBarcelona
    Nico WilliamsAthletic Bilbao
    Alex BaenaAtlético de Madrid
    Mikel OyarzabalReal Sociedad
    Samu AghehowaPorto
    Álvaro MorataComo
    Ferran TorresBarcelona
    Yeremy PinoCrystal Palace
    JoseluAl Gharafa
    Carlos SolerReal Sociedad
    BarrenetxeaReal Sociedad
    Hugo DuroValencia
    Pablo SarabiaAl Arabi
    Adama TraoréWest Ham
    Borja IglesiasCelta de Vigo
    Jorge de FrutosRayo Vallecano
    Jesús RodríguezComo
    Jugadores estrella de España

    Como se ha visto anteriormente, La Roja cuenta con jugadores de talla mundial en todas las posiciones del campo, además de un entrenador de primer nivel. España estará decidida a alcanzar la gloria definitiva, especialmente con la presencia de talentos tan destacados.

    La pareja formada por Nico Williams y Lamine Yamal ha sido el centro de atención en todos los partidos de España, y es probable que siga siéndolo en el Mundial, si es que llegan a clasificarse. Ambos jóvenes poseen una velocidad tremenda y unas habilidades de regate de élite, capaces de romper cualquier defensa.

    Más allá de los dos delanteros, Pedri desempeñará un papel crucial en el centro del campo, marcando el ritmo y manteniendo la posesión. Junto a él, la estrella del Manchester City Rodri será otra figura clave. Rodri ganó el Balón de Oro en 2024 por sus brillantes actuaciones tanto en su club como en la selección. Desempeñó un papel fundamental en el éxito de España en la Eurocopa 2024 y se espera que tenga un impacto igualmente vital en el escenario más importante de todos: el Mundial.

    En la zaga, se espera que la estrella del Real Madrid Dean Huijsen atraiga una atención significativa. Su habilidad con el balón es excepcional y crucial para encontrar a jugadores como Yamal y Nico en espacios abiertos. Huijsen también destaca por su posicionamiento y su visión defensiva. Desempeñará un papel fundamental en la defensa española, probablemente junto a Le Normand o Pau Cubarsi, del Barcelona.

    Once inicial previsto de España para el Mundial de 2026

    De la Fuente siempre ha preferido la formación 4-3-3 como seleccionador de España, y parece que volverá a ser así en el Mundial. Entre los palos, se espera que Unai Simón sea el portero titular, con David Raya como suplente.

    En defensa, la probable zaga titular estará formada por Cucurella, Cubarsi, Huijsen y Carvajal. Carvajal y Cucurella aportan amplitud y la experiencia necesaria en las bandas, mientras que la pareja de centrales formada por Huijsen y Cubarsi ofrece solidez en el centro de la defensa.

    En el centro del campo, se espera que Pedri y Zubimendi sean titulares automáticos, basándose en sus recientes actuaciones. Rodri también es probable que vuelva al once inicial, siempre que mantenga su forma física; si no es así, es probable que Fabián Ruiz le sustituya.

    En la delantera, las bandas estarán bien cubiertas por Lamine Yamal y Nico Williams, si este último supera sus problemas de lesión, mientras que se espera que Mikel Oyarzabal, de la Real Sociedad, sea titular por delante de Álvaro Morata y Samuel Aghehowa en la posición de delantero centro.

    Once inicial previsto de España (4-3-3): Simon; Cucurella, Cubarsi, Huijsen, Carvajal; Pedri, Rodri, Zubimendi; Williams, Oyarzabal, Yamal.
