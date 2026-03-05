Se revela la causa del ojo morado de Casemiro, mientras la estrella del Manchester United sorprende a los aficionados al jugar con una lesión facial contra el Newcastle

A pesar de la lesión, Casemiro demostró su valía como guerrero en el equipo de Michael Carrick. El brasileño empató al filo del descanso, rematando de cabeza otro lanzamiento a balón parado de Bruno Fernandes para sumar su sexto gol en la actual temporada de la Premier League.

El gol puso aún más de relieve la productiva relación entre el centrocampista y el capitán Fernandes. Cuatro de los goles de Casemiro esta temporada han tenido su origen en jugadas a balón parado de Fernandes. Sin embargo, su heroicidad no fue suficiente para evitar una frustrante derrota por 2-1 ante el Newcastle, que jugó con diez hombres.