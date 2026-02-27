(C)Getty Images
¿Se quedará Dusan Vlahovic? El director general de la Juventus, Giorgio Chiellini, insinúa una nueva oferta de contrato para el delantero a pesar del largo enfrentamiento
La puerta está muy abierta para Vlahovic.
Una de las cuestiones más urgentes es la situación de Vlahovic, cuyo futuro lleva meses en el aire debido a un prolongado enfrentamiento contractual. El internacional serbio lleva tres meses de baja por lesión, pero su inminente regreso al equipo coincide con una nueva apertura del club con respecto a su contrato. El director de estrategia futbolística de la Juventus, Giorgio Chiellini, compareció ante las cámaras para aclarar la situación tras el reciente partido del equipo contra el Galatasaray. Durante su rueda de prensa posterior al partido, el legendario exdefensa expresó su confianza en el proyecto actual y se refirió específicamente a la situación del delantero. El tono de los dirigentes del club sugiere que la puerta está muy abierta para que Vlahovic prolongue su estancia en Turín, siempre que las condiciones sean adecuadas para ambas partes.
Chiellini confirma que Spalletti es su prioridad y su admiración por Vlahovic.
En declaraciones a los medios de comunicación tras una agotadora batalla de 120 minutos, Chiellini se apresuró a desmentir cualquier rumor sobre la situación del entrenador antes de pasar a hablar de los contratos de los jugadores. Dejó claro que el club tiene la intención de mantener su actual dirección y recompensar a aquellos que han demostrado su compromiso.
«Estamos en un proceso de crecimiento y salimos de este partido más fuertes», declaró Chiellini, según informó Corriere dello Sport. «Solo hemos fallado en un partido y medio —el de Como y la segunda parte en Estambul— con Spalletti. Su futuro nunca ha estado en duda, es una prioridad, pero estábamos estudiando las renovaciones y ahora tendremos unas semanas libres, por lo que dispondremos de más tiempo para sentarnos, compartir los planes de futuro y formalizarlos».
La conversación derivó inevitablemente hacia Vlahovic, que se espera que vuelva a entrenar con el equipo la semana que viene. Las palabras de Chiellini ofrecieron un importante «rayo de esperanza» a los aficionados que esperan que el exjugador de la Fiorentina se quede en el club. Esta muestra pública de apoyo marca un cambio en la narrativa, lo que sugiere que el anterior estancamiento sobre los salarios podría resolverse finalmente mediante nuevas negociaciones.
«Hay un gran respeto, su amor por la Juve es evidente», añadió el director de la Juventus. «Dusan será un valor añadido para la recta final, encontraremos el momento y la forma de entender cuál podría ser nuestro futuro juntos».
Renovaciones y estructuras salariales en la Juventus
La decisión de mantener a Vlahovic forma parte de una estrategia más amplia para asegurar el núcleo de la plantilla de Spalletti. La Juventus ya ha tomado medidas para fichar a la sensación turca Kenan Yildiz y, según se informa, ha llegado a un acuerdo con el centrocampista estadounidense Weston McKennie. Se espera que el nuevo contrato de McKennie, que se extenderá hasta 2030, se anuncie oficialmente tras el próximo enfrentamiento con la Roma. Estas medidas indican que el club está dispuesto a invertir en jugadores que se ajusten a la visión táctica del entrenador, pero también que se está adhiriendo estrictamente a un nuevo modelo financiero más sostenible que da prioridad a la responsabilidad fiscal sobre los salarios desorbitados.
Para que Vlahovic permanezca en Turín, probablemente tendrá que ajustar sus expectativas económicas para alinearse con el límite actual del club. Los informes sugieren que la Juventus busca mantener a los jugadores mejor pagados en torno a los 7 millones de euros, un umbral al que Yildiz ya se ha acercado con su reciente renovación. Vlahovic ha impresionado a la directiva con su profesionalidad y sentido de pertenencia desde el verano, lo que le ha mantenido en sus planes a pesar del interés del AC Milan, el Barcelona y varios equipos de la Premier League. El club quiere ahora determinar si el serbio está dispuesto a comprometer sus mejores años con los bianconeri dentro de estas nuevas limitaciones económicas.
La «nueva» Juventus, lista para luchar por los grandes títulos
La identidad táctica del equipo bajo la dirección de Spalletti también es un factor importante en estas negociaciones contractuales, ya que el entrenador busca construir una plantilla adaptada a su sistema preferido, el 4-2-3-1. Las incorporaciones en enero de Emil Holm y Jeremie Boga, cedidos por otros clubes, tenían como objetivo específico proporcionar la profundidad necesaria que antes faltaba en las bandas. Según se informa, Spalletti ha revitalizado a Vlahovic, situándolo en el centro de sus planes ofensivos antes de la lesión que lo ha dejado fuera de juego. El entrenador desea contar con una plantilla con dos jugadores para cada posición, lo que garantiza que el equipo pueda competir en múltiples frentes sin perder calidad.
Al entrar en el mes de marzo, la Juventus tiene dos objetivos: asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones y completar la columna vertebral del equipo para los próximos años. Con o sin los ingresos de la competición europea de élite, el club está decidido a seguir adelante con un plan claro. Spalletti ha demostrado que no le motiva su propio contrato, sino la lógica del proyecto que está construyendo. Al sentarse ahora con el entrenador y con jugadores veteranos como Vlahovic, la directiva de la Juventus espera eliminar la incertidumbre y garantizar que la «nueva» Juventus esté lista para volver a luchar por los grandes títulos a partir de la próxima temporada.
