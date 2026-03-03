Soccer Aid for Unicef está listo para regresar a lo grande a la capital para su enfrentamiento del 20.º aniversario el 31 de mayo de 2026. El Estadio de Londres acogerá a una brillante selección de estrellas del fútbol y de Hollywood, con el máximo goleador de todos los tiempos del Manchester United, Rooney, confirmado como líder del equipo inglés. El evento se ha convertido en una piedra angular del calendario deportivo desde su creación en 2006, combinando la competición deportiva de élite con el entretenimiento de alto nivel.

Las plantillas de 2026 prometen ser unas de las más competitivas de la historia del evento, con una mezcla de ganadores de la Liga de Campeones y sensaciones de los medios digitales. La edición de este año tiene un peso emocional añadido, ya que marca dos décadas de compromiso de la iniciativa con el apoyo a los niños vulnerables de todo el mundo. Se espera que más de 60 000 aficionados llenen las gradas, por lo que se prevé que el ambiente alcance su punto álgido, ya que el derecho a presumir vuelve a estar en primer plano.

Rooney, ahora con 40 años, expresó su inmenso orgullo por volver a este evento histórico. Según The Sun, dijo: «Estoy deseando que llegue el Soccer Aid for Unicef de este año y volver a vestir la camiseta de Inglaterra por el 20.º aniversario», dijo Rooney. «Inglaterra se enfrentará al World XI en el London Stadium el 31 de mayo y este año no queremos nada menos que una victoria de Inglaterra. A mí, a Coleen y a los niños nos encanta el ambiente y la brillante ocasión familiar que siempre es el Soccer Aid for Unicef».