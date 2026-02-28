Sam Kerr explica por qué aún no está «al 100 %» tras su lesión, y la superestrella del Chelsea en la WSL admite tener «dudas sobre sí misma»

El Chelsea emitió un comunicado tras confirmarse la lesión de Kerr en 2024 en el que se podía leer: «Todo el mundo en el Chelsea desea a Sam lo mejor para su recuperación». Desde entonces, la australiana ha luchado por volver a entrar en los planes de Sonia Bompastor, habiendo sido titular en un solo partido de liga y disputando otros 13 encuentros como suplente con los Blues.

El tiempo de recuperación habitual para una lesión del ligamento cruzado anterior es de entre nueve y doce meses, pero Kerr pasó dieciocho agonizantes meses fuera de los terrenos de juego antes de volver a la acción el pasado mes de septiembre. Un problema con un injerto quirúrgico que pasó desapercibido durante diez meses hizo que el tiempo de recuperación de la australiana fuera más largo de lo esperado.

Sin embargo, Kerr ha vuelto a la selección australiana antes del partido inaugural de la Copa Asiática contra Filipinas, que se disputará el domingo en Perth, y la jugadora de 32 años ha reflexionado sobre su tiempo alejada del fútbol.