Ryan Gravenberch necesitaba «mejorar su juego», según explica Julian Nagelsmann, quien señala que la debilidad en «los últimos 20 minutos» impidió que la estrella del Liverpool triunfara en el Bayern de Múnich

Gravenberch llegó al Bayern de Múnich en 2022 con grandes expectativas tras una etapa estelar en el Ajax. Sin embargo, el joven internacional holandés se pasó la mayor parte de su única temporada en Baviera calentando el banquillo. El actual seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, ha arrojado recientemente luz sobre la difícil transición del centrocampista, explicando el enorme reto psicológico que supone pasar de ser un jugador estrella a una opción suplente. Las exigencias tácticas de jugar en un club europeo de primer nivel requieren un nivel de sacrificio que no todos los jugadores están dispuestos a asumir de inmediato.

En una entrevista detallada con Kicker, Nagelsmann destacó lo difícil que es gestionar a talentos consolidados que pierden su puesto de titular garantizado. «Hay que prestar mucha atención a cómo maneja un jugador el hecho de ser el número 15 o 16 de nuestra plantilla», señaló Nagelsmann. Y añadió: «Aunque se le considere uno de los seis mejores jugadores de su club, alguien que siempre juega. ¿Puede un jugador que es titular habitual en su club crecer en ese tipo de papel con nosotros, o no?».