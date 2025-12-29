Ruben Amorim destapa estrategia de mercado del Manchester United antes de la ventana de enero

Sin embargo, después de que Amorim revelara a principios de diciembre que United estaba preparado para reforzarse en otras áreas del campo - siempre que los jugadores “perfectos” a largo plazo estuvieran disponibles - la BBC ha informado que el club de Old Trafford estaba interesado en fichar al delantero del Bournemouth Antoine Semenyo el próximo mes.

Pero parece que United está a punto de perderse al solicitado delantero, que tiene una cláusula de rescisión de £65 millones (€74 millones/$87 millones) que se puede activar en las dos primeras semanas de enero, después de que la misma publicación informara que el internacional ghanés se inclina a unirse al Manchester City en su lugar.

United está corto de jugadores tras las salidas de Noussair Mazraoui, Amad Diallo y Bryan Mbeumo, que están compitiendo para Marruecos, Costa de Marfil y Camerún respectivamente en la Copa Africana de Naciones (AFCON), mientras que Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt y Harry Maguire están todos lesionados.

“Lo único que intentaremos traer ahora – y al final de la temporada – son jugadores que sean perfectos para nuestro futuro”, dijo Amorim antes de la derrota de la Premier League 2-1 del United contra el Aston Villa el 21 de diciembre.

“No será para salvar algo en este momento, para hacer frente a las bajas de tres jugadores para la AFCON. No va a ser así. Incluso si intentamos traer un jugador, tal vez no sea la posición que necesitemos más. Así que no sé qué va a pasar, pero es posible que podamos hacer algo.”

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones basadas en datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!