Ruben Amorim destapa estrategia de mercado del Manchester United antes de la ventana de enero
Se cree que el United está interesado en fichar a un nuevo número 6 en enero.
Según The Guardian, se cree que el United ha priorizado la firma de un nuevo centrocampista central en enero, con Ruben Neves del Al-Hilal, Conor Gallagher del Atlético de Madrid y Tyler Adams del Bournemouth añadidos a su lista de posibles fichajes.
Los campeones 20 veces estuvieron interesados en traer a un nuevo No. 6 en la ventana de transferencias de verano, pero se retiraron de las negociaciones para conseguir a Brighton and Hove Albion’s Carlos Baleba después de ser disuadidos por su valoración reportada de £100 millones (€114m/$133m).
El propietario de Brighton, Tony Bloom, confirmó en octubre que el United estaba interesado en firmar a Baleba, diciendo a The Argus: “Hubo interés del Manchester United, y dijimos que no estaba disponible este verano y se fueron. Así que hemos tenido sagas mucho más grandes en el pasado. Pero Carlos Baleba, su mejora ha sido inmensa. Jugador increíblemente importante para este club de fútbol, y estamos encantados de que esté con nosotros para esta temporada.”
Los Diablos Rojos parecen estar a punto de perder la oportunidad de fichar a Semenyo del Bournemouth.
Sin embargo, después de que Amorim revelara a principios de diciembre que United estaba preparado para reforzarse en otras áreas del campo - siempre que los jugadores “perfectos” a largo plazo estuvieran disponibles - la BBC ha informado que el club de Old Trafford estaba interesado en fichar al delantero del Bournemouth Antoine Semenyo el próximo mes.
Pero parece que United está a punto de perderse al solicitado delantero, que tiene una cláusula de rescisión de £65 millones (€74 millones/$87 millones) que se puede activar en las dos primeras semanas de enero, después de que la misma publicación informara que el internacional ghanés se inclina a unirse al Manchester City en su lugar.
United está corto de jugadores tras las salidas de Noussair Mazraoui, Amad Diallo y Bryan Mbeumo, que están compitiendo para Marruecos, Costa de Marfil y Camerún respectivamente en la Copa Africana de Naciones (AFCON), mientras que Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Matthijs de Ligt y Harry Maguire están todos lesionados.
“Lo único que intentaremos traer ahora – y al final de la temporada – son jugadores que sean perfectos para nuestro futuro”, dijo Amorim antes de la derrota de la Premier League 2-1 del United contra el Aston Villa el 21 de diciembre.
“No será para salvar algo en este momento, para hacer frente a las bajas de tres jugadores para la AFCON. No va a ser así. Incluso si intentamos traer un jugador, tal vez no sea la posición que necesitemos más. Así que no sé qué va a pasar, pero es posible que podamos hacer algo.”
Amorim dice que el posible fichaje de enero debe recibir la aprobación de Wilcox
Continuar destacando la importancia de la planificación a largo plazo, Amorim ha dicho que, aunque él y el director deportivo Wilcox no siempre están de acuerdo respecto a las posibles incorporaciones al equipo, el portugués insistió en que el United no hará ningún fichaje en enero a menos que ambos hombres hayan aprobado el movimiento.
"A veces tengo una idea, Jason y la junta tienen otra idea”, dijo Amorim en su conferencia de prensa previa al partido en casa del United contra Wolverhampton Wanderers el martes. “Cada decisión que tomamos, necesitamos llegar a un punto en común.
“Eso es realmente importante porque no necesitas hacer todo para el entrenador porque el entrenador puede cambiar y [entonces] necesitarías cambiar todo. Pero también necesitas entender que el entrenador entienda la forma de jugar. Si no llegas a un punto en común, el jugador no vendría, así que solo intentamos hacer eso. Intentamos hacer todas las evaluaciones de cómo viven, cómo entrenan, sus características.
“Creo que lo hicimos bien [con nuestras incorporaciones de verano], pero creo que tienen más para ofrecer. Si hablas de (Matheus) Cunha, por ejemplo, Ayden (Heaven) es un chico joven, pero Cunha y Bryan (Mbeumo) son de aquí, de nuestra liga, por lo que es más fácil para ellos rendir.”
El United busca victorias consecutivas en la liga contra un Wolverhampton en apuros.
El United busca cerrar 2025 con una victoria sobre un equipo de los Wolves que ocupa el último lugar de la tabla de la Premier League, sin haber ganado ninguno de sus 18 partidos esta temporada. Los Old Gold han conseguido solo dos puntos en 2025-26.
Mientras tanto, los hombres de Amorim esperan registrar victorias consecutivas en la liga tras la victoria en casa por 1-0 sobre el Newcastle United en el Boxing Day. El internacional danés Patrick Dorgu anotó una volea fabulosa para conseguir la primera victoria en casa desde el triunfo por 4-2 sobre el Brighton en octubre.
