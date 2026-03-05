AFP
Traducido por
Robert Lewandowski rompe finalmente su silencio sobre la situación de su contrato con el Barcelona en medio de los rumores sobre su traspaso a la MLS
Paciencia ante la presión
«Lo bueno es que no tengo presión», explicó Lewandowski en una nueva entrevista con Sky Sports. «A los 30 años o unos años menos, este tipo de sensación será diferente... Pero en este momento, no tengo por qué saberlo. Tengo paciencia. Me daré unos tres meses para decidir lo que quiero hacer. Yo, solo yo».
- Getty Images Sport
¿Se avecina un nuevo reto en la MLS?
A pesar de su satisfacción en La Liga, el veterano ha estado muy vinculado con un traspaso a la Major League Soccer. Los informes sugieren que el Chicago Fire lidera la carrera para ficharlo con una transferencia gratuita. Reflexionando sobre traspasos fallidos en el pasado, como el fichaje por el Blackburn que se frustró por una nube de cenizas volcánicas y el interés del legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski añadió: «En aquel momento, cuando estaba en el Dortmund, no me dejaron marchar... pero al final, ¡estoy muy contento con mi carrera!».
Temporada difícil para Lewandowski
Lewandowski marcó 42 goles en todas las competiciones con el Barcelona la temporada pasada, pero solo lleva 14 en lo que va de temporada. Ferran Torres se ha convertido en la primera opción de Flick en el centro del campo, mientras que Lewandowski solo ha sido titular en 10 partidos de La Liga, lo que ha llevado a algunos a sugerir que está mostrando signos de declive.
- (C)Getty Images
¿Qué viene después?
Lewandowski esperará tener más minutos cuando el Barça se enfrente al Athletic Club en su próximo partido de La Liga este fin de semana. A continuación, la atención se centrará en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, con el equipo de Flick aún en la lucha por el doblete nacional y europeo, lo que podría ser la despedida perfecta para Lewandowski si decide marcharse en verano.
Anuncios