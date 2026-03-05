Robert Lewandowski rompe finalmente su silencio sobre la situación de su contrato con el Barcelona en medio de los rumores sobre su traspaso a la MLS

A pesar de su satisfacción en La Liga, el veterano ha estado muy vinculado con un traspaso a la Major League Soccer. Los informes sugieren que el Chicago Fire lidera la carrera para ficharlo con una transferencia gratuita. Reflexionando sobre traspasos fallidos en el pasado, como el fichaje por el Blackburn que se frustró por una nube de cenizas volcánicas y el interés del legendario entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski añadió: «En aquel momento, cuando estaba en el Dortmund, no me dejaron marchar... pero al final, ¡estoy muy contento con mi carrera!».