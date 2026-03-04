Revelado: Rodrygo había estado jugando para el Real Madrid y Brasil con un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior desde 2023

Durante la frustrante derrota por 1-0 del lunes en La Liga contra el Getafe, se produjo una catástrofe cuando el extremo estrella se desplomó de dolor. Los exámenes médicos confirmaron posteriormente que el jugador de 25 años se había roto el ligamento cruzado anterior y el menisco lateral de la rodilla derecha. Lo más grave es que la lesión ya había comprometido la articulación. Según The Athletic, Rodrygo sufrió inicialmente un desgarro parcial del mismo ligamento mientras jugaba con la selección en 2023. En ese momento, los médicos del club decidieron no intervenir quirúrgicamente. Le recetaron fisioterapia rigurosa y sesiones de gimnasia preventiva, creyendo que podrían mitigar el riesgo de una rotura completa. Trágicamente, la articulación finalmente cedió durante su primera aparición desde principios de febrero, tras regresar de una tendinosis en el tendón de la corva derecho.