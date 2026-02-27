Revelado: La verdad detrás del contacto del Barcelona con Harry Kane sobre un posible traspaso en verano desde el Bayern de Múnich

Mientras Kane elude las preguntas sobre su futuro, CFBayernInsider afirma que no hay fundamento en los rumores que sugieren que el temible número 9 está siendo preparado para un traspaso al Camp Nou este verano.

Afirman: «NO ES CIERTO: el Barcelona ha establecido un contacto preliminar sobre el futuro de Harry Kane. Estos rumores llevan semanas circulando. Quizás la persona que los inició dijo que había establecido contacto y, por supuesto, resulta interesante cuando estás intentando convertirte en el próximo presidente del Barcelona y dices que quieres traer a Kane al club.

Sin embargo, Harry Kane no sabe nada de ningún contacto por parte del Barça. Su hermano Charlie, que es su agente, tampoco ha tenido ningún contacto con el Barcelona. Del mismo modo, su padre, que también forma parte del equipo directivo, no ha oído nada al respecto. Por lo tanto, no creo que esto sea realmente cierto. ¡Pero entiendo que suene muy bien desde la perspectiva del Barça!

«En última instancia, sin embargo, si esta es también la primera vez que Hansi Flick, el entrenador del Barcelona, se entera de esto, ¡probablemente puedas descartar este rumor! Debo añadir que están interesados en fichar a un delantero, pero actualmente están pensando en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Harry Kane parece una gran idea, pero no hay forma de que este traspaso se produzca».