Revelado: la impactante cantidad que el Manchester United pagará a Rubén Amorim tras su despido
Cuánto le costó al Manchester United despedir al equipo técnico de Amorim
Amorim fue nombrado por el United en noviembre de 2024, con un paquete de compensación de 10 millones de libras esterlinas (13 millones de dólares) acordado con el Sporting al traer al cotizado técnico a Inglaterra. Esa cifra ha sido revelada en el informe de referencia sobre licencias de clubes de la UEFA.
El organismo rector del fútbol europeo también afirma que los Red Devils están gastando 15,9 millones de libras esterlinas en la salida de Amorim y cinco miembros del cuerpo técnico de su banquillo. Esa es la cantidad máxima que se podría pagar al técnico de 41 años y a su equipo, pero depende de una serie de factores, entre ellos si consigue otro trabajo en un plazo determinado.
El Manchester United también gastó mucho dinero para romper relaciones con Ten Hag.
El United aún tenía que pagar 6,3 millones de libras (8 millones de dólares) al Sporting cuando tomó la decisión de romper relaciones con Amorim, y esos pagos se escalonaron a lo largo de varios años. Los Red Devils consideraron que no les quedaba más remedio que asumir el golpe financiero de otro experimento fallido en el departamento técnico.
Al United le costó 14,5 millones de libras (20 millones de dólares) despedirse del predecesor de Amorim, Erik ten Hag, y del exdirector de fútbol Dan Ashworth, ya que ninguno de los dos convenció durante sus respectivas etapas en Old Trafford. La factura total por dos entrenadores y un alto ejecutivo durante un periodo de 15 meses podría acabar superando los 30 millones de libras (40 millones de dólares).
El Manchester United presume del mayor gasto neto en fichajes del fútbol mundial.
Además de sus dificultades para encontrar un entrenador inspirador, los Red Devils también han tenido problemas para encontrar jugadores rentables en el mercado de fichajes. El informe de la UEFA ha revelado que el United es el club que más ha gastado en fichajes en el fútbol mundial durante los últimos cinco años.
Esto pone de relieve el bajo rendimiento del Old Trafford entre 2021 y 2025, con fichajes que le han costado al United 794 millones de euros (696 millones de libras esterlinas/937 millones de dólares). El Chelsea (656 millones de libras esterlinas/883 millones de dólares) ocupa el segundo lugar de la lista, y el Arsenal (587 millones de libras esterlinas/790 millones de dólares) el tercero.
El informe señala que: «El alto nivel de gasto en comparación con los clubes no ingleses es evidente, ya que la Premier League cuenta con siete de las diez plantillas más caras en cuanto a gastos de traspasos al final del ejercicio financiero de 2025.
La plantilla del Chelsea FC al final del ejercicio financiero 2025 del club fue oficialmente la más cara jamás reunida, con un coste total de traspasos de 1746 millones de euros, 90 millones más que el récord establecido por el club el año pasado».
Los ingresos comerciales generados por los equipos de Inglaterra también eclipsan a los de sus rivales europeos y mundiales. El equipo líder de la Premier League ganó alrededor de nueve veces más que el club medio de la división, mientras que en España esa diferencia fue de 36 veces más.
El documento de referencia sobre licencias de clubes añadía: «Por lo tanto, la capacidad de los organizadores de competiciones y los organismos reguladores para reducir el desequilibrio financiero mediante pagos solidarios y la distribución de premios en metálico debe considerarse en este contexto».
El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirma que las conclusiones del informe son «alentadoras», ya que demuestran que el fútbol europeo está en vías de recuperación tras sufrir graves golpes durante la pandemia de Covid-19.
Afirmó: «Tras una década que ha incluido uno de los periodos más difíciles a los que se han enfrentado nuestro deporte y nuestra sociedad, el fútbol europeo ha salido reforzado. Los ingresos de los clubes han crecido de forma constante en todos los ámbitos, y se espera que los ingresos de la primera división superen los 30 000 millones de euros en el ejercicio financiero de 2025».
Promesa de más gastos en Old Trafford
El United es uno de los clubes que espera dar un buen uso a los fondos en los próximos meses y años, en su intento por recuperar la gloria pasada. Michael Carrick es actualmente el responsable del Old Trafford de forma interina, y se espera que en verano se nombre un sucesor permanente para Amorim.
Carrick podría optar a un contrato a tiempo completo tras supervisar una racha de seis partidos sin perder y devolver a los Red Devils a los cuatro primeros puestos de la Premier League. Sea quien sea el responsable cuando se abra la próxima ventana de fichajes, el United promete invertir más dinero.
