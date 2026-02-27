Revelado: la impactante cantidad que el Manchester United pagará a Rubén Amorim tras su despido

Además de sus dificultades para encontrar un entrenador inspirador, los Red Devils también han tenido problemas para encontrar jugadores rentables en el mercado de fichajes. El informe de la UEFA ha revelado que el United es el club que más ha gastado en fichajes en el fútbol mundial durante los últimos cinco años.

Esto pone de relieve el bajo rendimiento del Old Trafford entre 2021 y 2025, con fichajes que le han costado al United 794 millones de euros (696 millones de libras esterlinas/937 millones de dólares). El Chelsea (656 millones de libras esterlinas/883 millones de dólares) ocupa el segundo lugar de la lista, y el Arsenal (587 millones de libras esterlinas/790 millones de dólares) el tercero.

El informe señala que: «El alto nivel de gasto en comparación con los clubes no ingleses es evidente, ya que la Premier League cuenta con siete de las diez plantillas más caras en cuanto a gastos de traspasos al final del ejercicio financiero de 2025.

La plantilla del Chelsea FC al final del ejercicio financiero 2025 del club fue oficialmente la más cara jamás reunida, con un coste total de traspasos de 1746 millones de euros, 90 millones más que el récord establecido por el club el año pasado».

Los ingresos comerciales generados por los equipos de Inglaterra también eclipsan a los de sus rivales europeos y mundiales. El equipo líder de la Premier League ganó alrededor de nueve veces más que el club medio de la división, mientras que en España esa diferencia fue de 36 veces más.

El documento de referencia sobre licencias de clubes añadía: «Por lo tanto, la capacidad de los organizadores de competiciones y los organismos reguladores para reducir el desequilibrio financiero mediante pagos solidarios y la distribución de premios en metálico debe considerarse en este contexto».

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirma que las conclusiones del informe son «alentadoras», ya que demuestran que el fútbol europeo está en vías de recuperación tras sufrir graves golpes durante la pandemia de Covid-19.

Afirmó: «Tras una década que ha incluido uno de los periodos más difíciles a los que se han enfrentado nuestro deporte y nuestra sociedad, el fútbol europeo ha salido reforzado. Los ingresos de los clubes han crecido de forma constante en todos los ámbitos, y se espera que los ingresos de la primera división superen los 30 000 millones de euros en el ejercicio financiero de 2025».