«Realmente no me importa»: Donald Trump se muestra desdeñoso con las esperanzas de Irán de participar en la Copa del Mundo, mientras la FIFA celebra una reunión sin la presencia del país
El conflicto militar ensombrece los partidos de Los Ángeles
El mundo del deporte se enfrenta ahora a la realidad de que el país anfitrión de un torneo se encuentra en conflicto militar activo con uno de los participantes clasificados. Irán tiene previsto enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles antes de trasladarse a Seattle para medirse a Egipto. Sin embargo, esos partidos corren ahora un grave peligro después de que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní provocaran una dura respuesta por parte de los responsables futbolísticos de Teherán. Incluso existe la posibilidad de que se produzca un enfrentamiento en la fase eliminatoria entre Estados Unidos e Irán en Dallas el 3 de julio, un partido que ahora tendría un peso político sin precedentes.
Las autoridades futbolísticas iraníes ya han expresado serias dudas sobre su capacidad para concentrarse en el deporte rey mientras el país está bajo fuego. Tras los recientes ataques, el presidente de la federación de fútbol del país sugirió que el ánimo para celebrar un evento deportivo se ha evaporado. «Lo que es seguro es que, tras este ataque, no se puede esperar que esperemos la Copa del Mundo con ilusión», declaró el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, al medio deportivo iraní Varzesh3 tras los ataques.
Trump descarta la participación de Irán en la Copa del Mundo
En declaraciones realizadas el martes por la mañana, Trump se mostró tajante cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la nación de Oriente Medio se retirara de la competición en medio de las crecientes tensiones regionales. El presidente mostró poco interés por las repercusiones diplomáticas que podría tener la retirada de una importante nación futbolística del calendario. «Realmente no me importa [si Irán participa]», declaró a POLITICO. «Creo que Irán es un país muy derrotado. Están agotando sus reservas».
Los problemas con los visados y las prohibiciones de viajar crean una pesadilla logística.
Más allá de las preocupaciones militares inmediatas, el camino administrativo para que Irán llegue a Estados Unidos está plagado de obstáculos. Sigue vigente una restrictiva prohibición de viajar y, aunque los atletas están teóricamente exentos, el proceso de obtención de la documentación para el personal de apoyo y los dignatarios sigue siendo un punto de discordia. El Departamento de Estado denegó anteriormente varias solicitudes de visado para representantes iraníes antes del sorteo de la Copa del Mundo en Washington, lo que casi provocó un boicot total antes de que la FIFA se viera obligada a intervenir como mediadora entre las dos naciones.
El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de la FIFA, dirigido por Andrew Giuliani, ha mantenido que la seguridad seguirá siendo la prioridad absoluta de la administración, independientemente de las consecuencias deportivas. Giuliani ha destacado que el clima político actual hace imposible un proceso de entrada estándar para determinados países. «Queremos que esta sea una Copa Mundial segura», afirmó Giuliani en enero. «Así que sí, por supuesto, queremos que los equipos estén aquí y jueguen, pero también entendemos que la mayoría de los aficionados vendrán aquí para disfrutar de una Copa del Mundo increíble, para añadirla a su experiencia. Pero sería una tontería, entendiendo lo que está pasando Irán en este momento, esperar que simplemente abramos nuestras fronteras».
La FIFA guarda silencio tras la conclusión de los talleres de Atlanta
Hasta ahora, la FIFA se ha negado a comentar la situación, manteniendo su postura tradicional de intentar separar la política mundial del terreno de juego. Sin embargo, la ausencia de delegados iraníes en los talleres de Atlanta, que trataron temas esenciales como la medicina de equipo, la organización de los partidos y cuestiones comerciales, sugiere una ruptura en la comunicación. Mientras otras federaciones de todo el mundo ultimaban los detalles logísticos, las sillas vacías en la sección iraní servían como un claro recordatorio de los obstáculos a los que se enfrentan los organizadores del torneo a pocos meses del pitido inicial.
Los partidarios de la postura firme de la administración creen que el enfoque actual es necesario para la seguridad de los millones de aficionados que se espera que acudan a Norteamérica. Giuliani reforzó la posición del presidente el martes, destacando las implicaciones más amplias del enfrentamiento en materia de seguridad. Giuliani declaró el martes a POLITICO que «la decisiva acción del presidente Trump para eliminar al ayatolá, el patrocinador estatal del terrorismo más notorio de mi vida, elimina una importante amenaza desestabilizadora y ayudará a proteger a personas de todo el mundo, incluidos los estadounidenses y los millones que tienen previsto asistir a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos».
