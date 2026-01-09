+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Diseño Jersey Oficial Rayados@Rayados
Salvador Pérez

Rayados invita al diseño de su Jersey Alternativo: ¿cómo y cuándo participar?

Rayados invitó a la afición al diseño de su Jersey alternativo para la Temporada 2026/2027.

  • ¿Qué pasó?

    Los Rayados de Monterrey en conjunto con PUMA realizarán una convocatoria sin precedentes en la historia del club, en la que aficionados albiazules tendrán que echar a volar su imaginación y crear el jersey alternativo que utilizarán los Rayados y Rayadas durante la Temporada 26-27.

    Con la intención de reconocer la pasión, identidad y creatividad de la mejor afición de la nación, la convocatoria invita a todos los aficionados rayados a plasmar su pasión en el diseño de un nuevo jersey para su equipo.

    • Anuncios

  • ¿Cuándo participar?

    A partir del 9 de enero los interesados podrán participar enviando hasta diez propuestas diferentes de diseño y será el 22 de enero del presente año cuando se cierre la convocatoria.

  • ¿Cómo participar?

    El ganador será elegido mediante un comité interno del Club y PUMA, quienes tomarán en cuenta la creatividad, pasión e identidad rayada plasmada en sus diseños. El anuncio del jersey elegido como ganador será anunciado mediante las redes sociales oficiales del club y la camiseta será el jersey alternativo de Rayados y Rayadas para la Temporada 26-27.

    Los participantes podrán encontrar todas las bases, restricciones y pasos a seguir en www.rayados.com/es/monterrey/creatujerseyrayado. De esta forma, el Club de Futbol Monterrey invita a sus fieles aficionados a ser parte de la historia y utilizar su creatividad para diseñar con pasión uno de los uniformes de sus Rayados.

Liga MX
Monterrey crest
Monterrey
MON
Toluca crest
Toluca
TOL
Liga MX Femenil
Monterrey crest
Monterrey
MON
Necaxa crest
Necaxa
NEC
0