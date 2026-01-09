@Rayados
Rayados invita al diseño de su Jersey Alternativo: ¿cómo y cuándo participar?
¿Qué pasó?
Los Rayados de Monterrey en conjunto con PUMA realizarán una convocatoria sin precedentes en la historia del club, en la que aficionados albiazules tendrán que echar a volar su imaginación y crear el jersey alternativo que utilizarán los Rayados y Rayadas durante la Temporada 26-27.
Con la intención de reconocer la pasión, identidad y creatividad de la mejor afición de la nación, la convocatoria invita a todos los aficionados rayados a plasmar su pasión en el diseño de un nuevo jersey para su equipo.
¿Cuándo participar?
A partir del 9 de enero los interesados podrán participar enviando hasta diez propuestas diferentes de diseño y será el 22 de enero del presente año cuando se cierre la convocatoria.
¿Cómo participar?
El ganador será elegido mediante un comité interno del Club y PUMA, quienes tomarán en cuenta la creatividad, pasión e identidad rayada plasmada en sus diseños. El anuncio del jersey elegido como ganador será anunciado mediante las redes sociales oficiales del club y la camiseta será el jersey alternativo de Rayados y Rayadas para la Temporada 26-27.
Los participantes podrán encontrar todas las bases, restricciones y pasos a seguir en www.rayados.com/es/monterrey/creatujerseyrayado. De esta forma, el Club de Futbol Monterrey invita a sus fieles aficionados a ser parte de la historia y utilizar su creatividad para diseñar con pasión uno de los uniformes de sus Rayados.
