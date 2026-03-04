Goal.com
Raphinha, «orgulloso» del Barcelona a pesar de la derrota ante el Atlético de Madrid, y la estrella brasileña predice un «final de temporada espectacular»

El Barcelona se quedó a las puertas de una remontada histórica en la Copa del Rey en el Spotify Camp Nou el martes por la noche, tras ganar por 3-0, pero cayendo por 4-3 en el global ante un resistente Atlético de Madrid. A pesar de la decepción por no haber llegado a la final, la estrella brasileña Raphinha se mostró optimista e insistió en que el rendimiento servirá de modelo para los próximos meses. El extremo, que capitaneó al equipo, cree que si los hombres de Hansi Flick mantienen este nivel de intensidad, aún pueden conseguir un título importante antes de que termine la temporada.

  • La ventaja del Atlético en el partido de ida resulta decisiva

    El daño se hizo finalmente en el partido de ida en el Metropolitano, donde el equipo de Diego Simeone se impuso por 4-0. El Barcelona dominó el partido de vuelta de principio a fin, con un doblete de Marc Bernal y un penalti de Raphinha que lo acercaron al milagro. Sin embargo, el cuarto gol resultó esquivo, ya que el Atlético se encerró en defensa para proteger su escasa ventaja global. Pero, aunque el marcador dictó finalmente su eliminación, el esfuerzo incansable sobre el terreno de juego no dejó lugar a lamentaciones. 

    Raphinha, «orgulloso» a pesar de la dolorosa eliminación

    «Me voy muy orgulloso de este equipo», declaró Raphinha en la zona mixta tras el pitido final. «Si seguimos jugando así, tendremos un final de temporada espectacular». El ambiente en el estadio era sorprendentemente positivo para un equipo eliminado, ya que los aficionados locales se quedaron mucho tiempo después del pitido final para ovacionar a sus jugadores. Raphinha no tardó en reconocer el impacto de la recién estrenada Grada d'Animacio, señalando: «La verdad es que creo que somos nosotros los que tenemos que dar las gracias a la afición, lo han hecho espectacularmente. Cuando jugamos en casa, necesitamos sentir a la afición. Es algo importante para nosotros. Creo que la afición está orgullosa».

    Raphinha admitió que la desventaja inicial era simplemente demasiado grande para superarla: «Dimos todo lo que teníamos. El Atlético lo hizo muy bien. Hicimos todo lo posible, pero nos quedamos un poco cortos. Estamos decepcionados por no pasar a la final, pero con más conclusiones positivas que negativas. La intensidad con la que entramos, las ganas de remontar... El Atlético lo remató en el primer partido, hay que reconocer su mérito».

  • Simeone sobrevive a la tormenta del Camp Nou

    Para Diego Simeone y el Atlético de Madrid, la noche fue una lección magistral de supervivencia. Los rojiblancos estuvieron bajo asedio desde el primer minuto, y el portero Juan Musso se vio obligado a realizar varias paradas de gran calidad para mantener intacta la ventaja global. Con el 3-0, la tensión era palpable, pero la experimentada determinación defensiva de los visitantes les permitió finalmente alcanzar su primera final de la Copa del Rey en trece años.

    «Estamos en la final, que es lo importante. Sabíamos que podía complicarse, ellos son uno de los mejores equipos del mundo, igual que nosotros. Pasamos, marcamos más goles que ellos y pasamos», declaró Musso a RTVE. Reflexionando sobre los últimos momentos, añadió: «No pensar en nada. Defender, darlo todo por la camiseta, darlo todo por un sueño que es ser campeones y eso es lo que siempre intentamos hacer, ayudar al compañero. Hay días que juegas bien, hay días que juegas menos. Estamos jugando contra el Barcelona en el Camp Nou, es comprensible que ellos también hagan lo suyo. La confianza siempre es que el equipo da el máximo para cumplir el sueño que tenemos, que es ser campeones».

    Doble objetivo para los hombres de Flick

    Aunque la aventura en la Copa del Rey ha llegado a su fin, Raphinha insistió en que el Barcelona debe centrar ahora su atención en los dos grandes trofeos que aún quedan en juego. El exjugador del Leeds animó a sus compañeros a pasar página rápidamente: «Es hora de levantar la cabeza. Mañana será otro día. Tenemos que irnos orgullosos de lo que hemos hecho. Ahora hay que pensar en el fin de semana. Hay que ir a por la Liga y la Champions, que es lo que tenemos que hacer».

    El Barça volverá a la acción en La Liga el sábado, visitando al Athletic Club, antes de centrar su atención en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Newcastle.

