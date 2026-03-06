¿Quién supera a Mohamed Salah? El rey egipcio ocupa el segundo puesto en la lista de la Premier League del Liverpool tras su «extraordinaria» contribución

Tras nueve memorables años en Anfield, la pregunta que se plantea ahora Salah es: ¿qué pasará después? Se ha especulado con su posible fichaje por otros equipos, ante el supuesto interés de la Liga Profesional Saudí y la MLS, y la temporada 2025-26 se perfila como una prueba para todos los implicados.

McAllister espera que Salah disfrute de un final digno para su carrera en el Liverpool, sea cual sea el momento en que llegue ese día, y añade su deseo de evitar que se vaya con mal sabor de boca: «Creo que si alguien ha estado viendo a Mo Salah en Anfield a lo largo de los años y lo que ha hecho por el club, sabrá que ha sido excepcional. Las estadísticas, los números y los análisis son muy importantes, por lo que es tan bueno como cualquiera en el planeta. Ha sido excepcional para el club.

Ha sido una temporada tranquila, una temporada con muchos altibajos para todos los que forman parte del Liverpool, y él también lo está notando. Creo que Arne ha mencionado el hecho de que cualquier tipo de razonamiento sobre cómo ha ido la temporada tiende a sonar como una excusa. Pero para mí, es una gran transición en verano y es realmente difícil incorporar cinco fichajes importantes. Casi todos superan los 50 millones, por lo que se podría pensar que tienen que jugar. Pero intentar incorporar a cinco a la vez ha resultado ser realmente difícil.

«Sentí que justo cuando [Alexander] Isak estaba entablando una buena relación con [Florian] Wirtz, se lesionó. Creo que el gol en el que se lesionó era el tipo de jugada que quizá se esperaría ver un poco antes entre Florian e Isak. Y entonces se lesiona y Florian también ha tenido lesiones. Pero lo positivo ha sido [Hugo] Ekitike. Creo que los dos jóvenes laterales están empezando a descubrir cuál es el nivel de exigencia en Anfield.

Pero volviendo a la pregunta original, creo que Mo, obviamente por su confianza, incluso los jugadores que están en la cima del fútbol sufren pequeños bajones de confianza. Creo que ese fue su primer gol en 100 minutos contra el Wolves. Así que, aunque el resultado en Molineux fue malo, volver a marcar le dará un empujón».