¿Qué está pasando con Matthijs de Ligt? Michael Carrick da noticias sobre el defensa holandés tras tres meses de ausencia, mientras que el entrenador del Manchester United afirma que otro jugador lesionado está listo para un «gran final»

El United consiguió su quinta victoria en seis partidos gracias al gol de Benjamin Sesko contra el Everton, su tercer tanto tras salir desde el banquillo desde que Carrick tomó las riendas delequipo. El delantero, fichado por 74 millones de libras (99 millones de dólares), aún no ha sido titular con Carrick, pero el entrenador se muestra tranquilo al respecto.

«Todo esto es muy positivo», afirmó. «Desde luego, no es una decisión que vea de forma negativa. Estamos jugando bien como equipo, no nos estamos dejando llevar y pensamos que esto va a continuar. Los delanteros han marcado un buen número de goles, Ben ha estado muy bien en muchos aspectos. Realmente no es ningún drama. Solo demuestra la calidad que tiene Ben. Si es titular en el próximo partido o en el siguiente, será lo que tenga que ser, pero está haciendo muchas cosas buenas».

La victoria del United en Everton también se debió en gran medida a la actuación de Harry Maguire, y Carrick elogió al central, que está a la espera de una decisión del club sobre un nuevo contrato cuatro meses antes de que expire el actual.

Carrick dijo: «Harry es un personaje impresionante. Ha tenido una gran carrera hasta ahora, esperemos que le quede mucho más por delante. Ha estado aquí en el viaje y las experiencias que ha tenido muestran exactamente lo que es. Sabemos qué tipo de jugador es y de lo que es capaz. Estuvo fantástico la otra noche [contra el Everton]: su experiencia, sus cualidades y su carácter son de gran ayuda. Está dispuesto a darlo todo. Ha sido muy importante para nosotros».

Y continuó: «Hay un caso, cuando eres un jugador joven y todo es nuevo y fresco, no tienes miedo y no hay muchas cicatrices. Llegas a tus años de plenitud y te sientes bien y lo tienes todo, pero has tenido algunos altibajos. Llegas a los últimos tiempos y la experiencia debería convertirte en un mejor jugador, lo hemos visto con las actuaciones recientes de Harry».