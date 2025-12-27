¿Por qué Lukaku no convocado para Napoli contra Cremonese? El motivo de la exclusión de la lista de Conte

Tras la victoria en la Supercopa de Italia en Riad, Arabia Saudita, el Napoli se enfrentará a la Cremonese en el Zini en partido de la Jornada 17 de la Serie A

A marcar la víspera del partido de la Serie A está la noticia relacionada con ausencias importantes entre los partenopeos.

Sobre todo la de Romelu Lukaku, que no ha sido convocado por Antonio Conte para el viaje a Lombardía y se quedará en Nápoles junto a Beukema y Olivera.

Una decisión que de inmediato atrajo la atención sobre la exclusión del belga, protagonista esperado tras el reciente regreso al grupo azzurro.