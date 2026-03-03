Getty/GOAL
¿Podría el Arsenal conseguir el cuádruple? Los hombres de Mikel Arteta tienen «algo más que la Premier League en el depósito», ya que el Gunners Invincible rechaza el «intercambio» de trofeos
La búsqueda de trofeos del Arsenal: Premier League, Carabao Cup, FA Cup y Champions League.
A pesar de haber sufrido algunos tropiezos últimamente, el Arsenal sigue liderando la tabla de la Premier League con cinco puntos de ventaja y nueve partidos por disputar. También se ha clasificado para la final de la Carabao Cup, la quinta ronda de la FA Cup y los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentará al Bayer Leverkusen.
Solo dos equipos ingleses, los rivales de Mánchester, el United y el City, han ganado un triplete en la era de la Premier League. El Arsenal está en condiciones de superar ese logro y arrasar en todas las competiciones, reescribiendo así los libros de historia.
No hay indicios de que los Gunners vayan a dar prioridad a una competición sobre otra, ya que el plan es seguir siendo competitivos en todos los frentes. Aliadiere, que ayudó al Arsenal a conseguir su último título de liga en 2003-04, cree que se desatarán grandes celebraciones en el norte de Londres.
¿Renunciaría el Arsenal a tres trofeos a cambio de ganar la Premier League?
Cuando se le preguntó si los Gunners renunciarían a tres trofeos para poner fin a su espera de 22 años por la corona de la Premier League, Aliadiere, en declaraciones a GOAL en colaboración con betting zonder cruks, respondió: «¡Esa es una pregunta difícil! Probablemente no lo haría. Creo que tenemos la plantilla necesaria para ganar más que solo la Premier League.
Realmente creo que ganaremos la Premier League y siento que también podemos ganar otro o dos más. Probablemente no aceptaría ese intercambio. Creo firmemente en la plantilla, en el entrenador, en el cuerpo técnico y en todos los que forman parte del club. Creo que tenemos potencial para ganar más que solo la Premier League».
Dentro del campamento: cómo se siente el Arsenal ante la oferta cuádruple
William Saliba es un miembro destacado de la plantilla del Arsenal, que tiene la mirada puesta en muchos títulos esta temporada. El defensa internacional francés respondió con rotundidad a los periodistas cuando le preguntaron si el equipo de Mikel Arteta podía mantener sus aspiraciones de ganar títulos tanto en casa como en el extranjero: «Sí, por supuesto, queremos ganar todas las competiciones. Tenemos la plantilla para ello, tenemos el entrenador para ello. Así que, sí, tenemos que seguir adelante y, obviamente, estar concentrados en todas las competiciones».
Sí, por supuesto, tenemos una buena plantilla esta temporada. Tenemos muchos buenos jugadores. Todos los jugadores que no son titulares también pueden serlo. Tienen el nivel necesario para ser titulares. Así que, sí, todos están preparados, todos están preparados para dar un paso al frente cuando lo necesitemos».
Mientras que los que saltan al campo están felices de expresar sus grandes ambiciones, Arteta ha tratado de calmar las expectativas en el Emirates. Sobre el intento de batir el récord con el cuádruple, ha dicho: «¿Se ha conseguido? Así de difícil es. Vamos partido a partido, intentemos ganarnos el derecho a seguir ahí hasta la última fase de cada competición, y luego ya veremos qué pasa.
«[No me centro en pensar en] el resultado, no tanto. Me centro mucho en lo que tenemos que hacer para continuar con la trayectoria que llevamos como equipo y, a partir de ahí, obviamente, intentar mejorarla».
Partidos del Arsenal 2025-26: Se acerca la acción de la liga y la copa
Un exjugador del Arsenal, Bacary Sagna, cree que el Arsenal podrá saborear la gloria europea por primera vez en 2026. En declaraciones a GOAL sobre la conquista del fútbol continental, ha afirmado: «Creo que sí, que tienen posibilidades de ganar la Liga de Campeones. El año pasado estuvieron muy cerca de rendir al máximo y competir. Creo que esta temporada tienen posibilidades, en primer lugar, de clasificarse. Eso ya lo han conseguido. Quizás eso les suponga menos presión y puedan rotar un poco más y dar descanso a algunos jugadores.
Han estado haciendo un trabajo increíble en la Champions League y ahora pueden permitirse rotar más. Es el momento adecuado para que se proclamen como posibles aspirantes a la Champions League».
El Arsenal tiene una cita en la Premier League con el Brighton y un enfrentamiento en la FA Cup con el Mansfield, de la League One, antes de que la atención se centre de nuevo en la Champions League y en el partido de ida de los octavos de final contra el Leverkusen, el 11 de marzo. El 22 de marzo se enfrentará al Manchester City en la final de la Carabao Cup en Wembley.
