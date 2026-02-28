Getty Images Sport
Phil Parkinson elogia la «increíble resistencia» del Wrexham, mientras los Red Dragons dan un paso más hacia los play-offs del Campeonato
Rathbone consigue la victoria para el Wrexham
La buena racha y el éxito fuera de casa del Wrexham continuaron el sábado en Londres gracias a un gol de Oliver Rathbone. El centrocampista, que recientemente amplió su estancia en el Racecourse Ground, lanzó un tiro raso entre una multitud de jugadores que se coló por la esquina inferior derecha de la portería, poniendo a los Red Dragons en camino hacia la victoria.
Los visitantes tuvieron que mantenerse firmes en defensa una vez que se adelantaron en el marcador y sufrieron una enorme presión por parte del equipo de Nathan Jones, que buscaba el empate. El Wrexham, que defendió bien y repelió todos los ataques del Charlton, pudo mantener su escasa ventaja y conseguir un valioso resultado a domicilio.
Parkinson elogia a los delanteros
El gol de Rathbone fue impresionante, ya que el centrocampista encontró la portería desde el borde del área. El gol fue fruto de una jugada inteligente del fichaje más caro del club, Nathan Broadhead, y el entrenador del Wrexham, Parkinson, no dudó en elogiar a los autores del gol de la victoria.
«Broadhead hizo bien en esquivar al jugador que le marcaba y Rathbone hizo lo que ha hecho tantas veces para nosotros. Se muestra muy tranquilo en esas situaciones. Es un remate realmente bueno», declaró a través de la Press Association. «Tuvimos algunas ocasiones claras en la segunda parte y, cuando no las aprovechas, se crea un poco de presión. Pero hoy lo hemos hecho bien. Cuando sacas a jugadores de la talla de Dan Scarr y Zak Vyner, eso ayuda al resto del equipo».
Una defensa inmensa da el pase al Wrexham
La clave de la victoria estuvo en la defensa de la ventaja de 1-0. Tras el partido, Parkinson admitió que los Red Dragons estaban sometidos a una enorme presión, pero demostraron un gran carácter para aferrarse a la victoria.
«Hoy hemos demostrado una resistencia increíble para conseguir la victoria», afirmó. «Hubo algunos momentos clave en el partido. Las brillantes paradas de [Issa] Kabore y [George] Dobson, y luego el magnífico remate de Ollie.
Arthur detuvo su primer disparo a puerta, pero vaya parada. Sabemos que Carey es letal en esas situaciones. Ha disparado raso y con fuerza, entre las piernas, y Arthur ha realizado una parada decisiva».
Continuó calificando de «excepcional» la forma en que el Wrexham defendió su portería, antes de añadir: «Sabíamos, al venir aquí, que se trataría de los primeros contactos en las jugadas a balón parado y en el juego general.
Piensa en cuántas veces ha entrado hoy el balón en el área y ha salido con un jugador del Wrexham rematándolo o reaccionando al segundo balón».
El Chelsea espera en la FA Cup.
El Wrexham estará ansioso por volver al campo y se enfrentará al mayor reto de su historia de cuento de hadas hasta ahora cuando se enfrente al Chelsea en la FA Cup. Los Blues han tenido un comienzo estable bajo la dirección de Liam Rosenior y no querrán sufrir la sorpresa de ser eliminados por un equipo de la Championship.
Pedro Neto ha expresado su deseo y el del Chelsea de levantar la FA Cup esta temporada, pero los Red Dragons no serán un obstáculo fácil de superar. El equipo de Parkinson es uno de los más en forma de la segunda división del fútbol inglés y buscará aprovechar cualquier tropiezo del club del oeste de Londres.
Los Blues primero tendrán que superar un choque de la Premier League contra el Arsenal, el único equipo que ha vencido al club bajo la dirección de Rosenior. Los Gunners estarán decididos a volver a situarse a cinco puntos del Manchester City, que les pisa los talones tras ganar al Leeds United.
