Phil Parkinson avisa a sus rivales de la Championship: el Wrexham se acerca a los play-offs

El entrenador del Wrexham subrayó la determinación de su equipo de luchar «hasta el último momento» por el acceso a los play-offs de la Championship, tras una contundente victoria por 2-0 sobre el Stoke City que ha vuelto a encarrilar la temporada. Tras las derrotas ante Southampton y Birmingham City, los Red Dragons ofrecieron una actuación sólida en el SToK Cae Ras y reavivaron sus esperanzas de ascenso.

Gracias a esta victoria y a otros resultados, la diferencia con el Hull City, sexto, se ha reducido a solo dos puntos. Con la temporada en su recta final, el conjunto de Hollywood aspira a entrar en el grupo de los seis primeros, lo que promete un desenlace emocionante. El martes visita al Oxford, en riesgo de descenso, con renovada confianza, y cerrará la temporada ante el recién ascendido Coventry y en casa frente al Middlesbrough, que también aspira a los play-offs, en su intento por lograr un histórico ascenso.