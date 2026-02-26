Getty Images Sport
Pep Guardiola pide a Erling Haaland que «deje de hablar» con el Real Madrid, ya que el Manchester City está preocupado por el futuro del delantero
La batalla de Guardiola por mantener la concentración en el vestuario
Con los rumores sobre un posible fichaje por el Real Madrid alcanzando su punto álgido, la directiva del Etihad está cada vez más preocupada por el impacto que estos rumores están teniendo en su estrella. El entrenador catalán, conocido por su meticulosa atención al detalle y la armonía del equipo, está cansado del constante ruido que emana de la capital española. La situación ha llegado a un punto crítico en el que Guardiola siente la necesidad de proteger a su vestuario de las distracciones externas durante la fase más exigente de la temporada. Haaland sigue siendo el indiscutible centro del ataque del City, pero se teme que los incesantes rumores sobre su posible fichaje por el Santiago Bernabéu puedan descarrilar la búsqueda de títulos del club si se cuestiona su compromiso.
Guardiola exige que se acabe con el ruido.
Según El Nacional, el técnico catalán ve a Haaland no solo como un prolífico goleador, sino como la pieza esencial que permite al City competir al más alto nivel en todas las competiciones. Para Guardiola, mantener el pico físico y mental del jugador de 25 años es innegociable, sobre todo ahora que la temporada entra en su fase más decisiva y exigente.
Además, Guardiola cree que alcanzar los ambiciosos objetivos del club es imposible si su delantero estrella no rinde al máximo. Insiste en que Haaland debe mantenerse libre de la carga psicológica que supone la inminente batalla por su fichaje con el Real Madrid, asegurando su compromiso total con el campo sin distracciones externas.
El factor Real Madrid
La presencia del Madrid en esta historia no es ninguna sorpresa para quienes siguen el panorama futbolístico europeo. El gigante español lleva mucho tiempo interesado en el exjugador del Borussia Dortmund, un interés que no ha hecho más que intensificarse a medida que busca reforzar aún más su línea de ataque. Según se informa, Florentino Pérez está dispuesto a explorar todas las vías posibles para llevar al delantero a la capital española el próximo verano, intuyendo una posible oportunidad si el jugador muestra su deseo de cambiar de equipo.
Aunque un acuerdo de esta magnitud sigue siendo teóricamente complejo, la amenaza es lo suficientemente real como para haber impulsado a Guardiola a actuar. La obsesión del entrenador por mantener un entorno estéril, en el que solo importa lo que ocurre en el campo, le ha llevado a mostrarse firme con su pupilo estrella. El mensaje es claro: el diálogo entre el entorno del jugador y los actuales campeones de Europa debe cesar inmediatamente para preservar la integridad de la actual campaña del City.
¿Qué les depara el futuro a Haaland y Guardiola?
Según fuentes cercanas a la situación, Guardiola le ha pedido personalmente a Haaland que «deje de hablar con el Real Madrid» por el momento. El entrenador no está tratando necesariamente de bloquear un futuro traspaso de forma indefinida, pero insiste en que todas las negociaciones se pospongan hasta que concluya la temporada actual. La prioridad de Pep es que el delantero se concentre al 100 % en los próximos partidos, en lugar de en cómo podría ser su vida en La Liga el año que viene.
Una vez que suene el pitido final de la temporada 2025-26, Guardiola ha indicado que Haaland tendrá «total libertad para hacer y deshacer a su antojo». Sin embargo, hasta ese momento, se espera que se comprometa totalmente con el proyecto del Manchester City. Queda por ver si Haaland seguirá este consejo, pero la tensión entre el campeón inglés y el gigante español sigue latente bajo la superficie del fútbol europeo.
