Pep Guardiola ofrece nuevas noticias sobre la lesión de Erling Haaland mientras el Manchester City espera con nerviosismo la disponibilidad del delantero estrella para el partido contra el Nottingham Forest

Se le preguntó a Guardiola sobre la creciente importancia de las jugadas a balón parado en la Premier League después de que el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijera que «a mi corazón futbolístico no le gusta». El holandés explicó: «Ahora, la mayoría de los partidos que veo en la Premier League no me gustan, pero siempre son interesantes porque son muy competitivos y eso es lo que hace grande a esta liga, porque hay mucha competitividad».

Guardiola dijo que los equipos tenían que adaptarse a los cambios en el juego, independientemente de si les parecían entretenidos o no. El entrenador del City dijo: «Las jugadas a balón parado han empezado a ser importantes. Era diferente cuando empecé como entrenador. Cuando era joven, decíamos que la gente en Inglaterra celebraba los córners y los tiros libres como si fueran goles. Lo recuerdo perfectamente, así que nada ha cambiado en ese sentido. El Arsenal dicta cómo lo hace y es un aspecto importante.

«Hace cuatro años, en la NBA, el triple no se utilizaba tanto, pero ahora muchos equipos lo hacen. Es parte de la dinámica. Puedes sentarte y quejarte, pero tienes que adaptarte. Es parte del juego. Hay que adaptarse, y especialmente adaptarse a la forma en que se lleva a cabo en la Premier League. Cada país tiene una forma específica de hacerlo y cada club tiene formas específicas de jugar. Entiendo perfectamente por qué [los comentarios de Arne Slot] y, en cierto modo, estoy de acuerdo.

Tengo mi propia opinión al respecto, pero me la voy a quedar para mí. No la voy a compartir con vosotros. Hace mucho tiempo que la compartí con los jugadores».