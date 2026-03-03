Getty
Pep Guardiola ofrece nuevas noticias sobre la lesión de Erling Haaland mientras el Manchester City espera con nerviosismo la disponibilidad del delantero estrella para el partido contra el Nottingham Forest
La lesión de Haaland llega en un momento crucial.
Aunque el ritmo goleador de Haaland se ha ralentizado desde principios de año en comparación con el inicio de la temporada, sigue siendo fundamental para la remontada del City en la clasificación. El noruego asistió a Bernardo Silva en el gol del empate y luego marcó el penalti decisivo en la victoria por 2-1 sobre el Liverpool en febrero, anotó en la goleada por 3-0 al Fulham y luego contribuyó a la victoria por 2-1 sobre el Newcastle con una actuación muy completa que puso de manifiesto las mejoras que ha introducido en su juego.
Aunque el City venció al Leeds gracias a un gol de su compañero Antoine Semenyo, la lesión de Haaland llega en un momento crucial de la temporada. A falta de 10 partidos para el final de la Premier League, el City también tiene que afrontar la quinta ronda de la FA Cup en Newcastle, la final de la Carabao Cup y el pequeño asunto de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid antes del parón internacional.
Haaland «se siente mucho mejor»
Guardiola declaró en rueda de prensa cuando le preguntaron por Haaland: «Se encuentra mucho mejor, pero ayer no entrenamos y hoy sí lo hacemos. Lo decidiremos hoy...».
El técnico del City afirmó que adoptaría el mismo enfoque con Nico O'Reilly, que se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 71 en Elland Road por una posible lesión en el tobillo.
Guardiola: Debemos adaptarnos a las jugadas a balón parado.
Se le preguntó a Guardiola sobre la creciente importancia de las jugadas a balón parado en la Premier League después de que el entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijera que «a mi corazón futbolístico no le gusta». El holandés explicó: «Ahora, la mayoría de los partidos que veo en la Premier League no me gustan, pero siempre son interesantes porque son muy competitivos y eso es lo que hace grande a esta liga, porque hay mucha competitividad».
Guardiola dijo que los equipos tenían que adaptarse a los cambios en el juego, independientemente de si les parecían entretenidos o no. El entrenador del City dijo: «Las jugadas a balón parado han empezado a ser importantes. Era diferente cuando empecé como entrenador. Cuando era joven, decíamos que la gente en Inglaterra celebraba los córners y los tiros libres como si fueran goles. Lo recuerdo perfectamente, así que nada ha cambiado en ese sentido. El Arsenal dicta cómo lo hace y es un aspecto importante.
«Hace cuatro años, en la NBA, el triple no se utilizaba tanto, pero ahora muchos equipos lo hacen. Es parte de la dinámica. Puedes sentarte y quejarte, pero tienes que adaptarte. Es parte del juego. Hay que adaptarse, y especialmente adaptarse a la forma en que se lleva a cabo en la Premier League. Cada país tiene una forma específica de hacerlo y cada club tiene formas específicas de jugar. Entiendo perfectamente por qué [los comentarios de Arne Slot] y, en cierto modo, estoy de acuerdo.
Tengo mi propia opinión al respecto, pero me la voy a quedar para mí. No la voy a compartir con vosotros. Hace mucho tiempo que la compartí con los jugadores».
La ciudad tiene el «privilegio» de participar en las cuatro competiciones.
El partido contra el Forest es el primero de los seis que disputará el City en los próximos 18 días. A pesar de la tensión que el apretado calendario puede suponer para su equipo, Guardiola se mostró satisfecho de que el City siga vivo en las cuatro competiciones, en comparación con la misma fase de la temporada pasada, cuando solo le quedaba luchar por la FA Cup y por terminar entre los cuatro primeros.
«Es un privilegio estar en marzo y seguir en todas las competiciones», añadió. «Es un sueño. Es un privilegio. La temporada pasada luchamos, pero quedamos fuera de la Champions League y de la FA Cup. El próximo sábado contra el Newcastle, dos partidos contra el Real Madrid. Si ganas, sigues adelante; si no ganas, te vas de vacaciones en esa competición. Solo me preocupa eso».
