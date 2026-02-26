Getty Images Sport
Traducido por
Pep Guardiola, candidato a un nuevo y sorprendente cargo en el Manchester City, mientras una leyenda del club insta a los propietarios a «retenerlo todo el tiempo que sea humanamente posible»
Pep, candidato para un nuevo cargo
Aunque los informes afirman que Guardiola podría abandonar el City al final de la temporada, poniendo fin a una era dorada en el Etihad Stadium, el exentrenador Stuart Pearce cree que debe permanecer en el club el mayor tiempo posible, incluso pasando a ocupar eventualmente el cargo de director deportivo.
«Si nos fijamos en todos los clubes de fútbol del mundo y en la estabilidad de algunos de ellos, el Manchester City es uno de los más estables. Con este entrenador, los propietarios no buscan titulares. Pero va a ser muy difícil sustituirlo cuando se vaya», declaró a Betway.
«Si se busca un sustituto similar, tienen clubes satélites en todo el mundo, pero ¿tienen entrenadores en todo el mundo que puedan venir de sus otros clubes? Eso podría ser algo a tener en cuenta en el futuro. Un cambio total de estilo podría suponer un pequeño retroceso.
¿Se puede replicar lo que él ha conseguido? Ha sido absolutamente increíble. Obviamente, yo estaba en el City antes de que llegara la riqueza y la opulencia. Así que se puede ver el impacto que ha tenido. Yo intentaría retenerlo todo el tiempo que fuera humanamente posible.
«En los últimos años se ha hablado de que podría dejarlo. Personalmente, si yo fuera el City, lo mantendría allí; incluso se le podría mantener como director deportivo después».
- Getty Images Sport
Actualización sobre el futuro de Guardiola
Guardiola ya ha sido interrogado sobre su futuro en varias ocasiones esta temporada. En enero dijo: «Tengo un contrato. Lo he dicho mil millones de veces. Son diez años aquí. Algún día me iré, pero tengo un contrato».
El viernes le volvieron a hacer una pregunta similar y repitió la misma respuesta: «Me queda un año más de contrato. La pregunta es [la misma que] hace uno o dos meses, pero les diré de nuevo que la respuesta es la misma».
A pesar del misterio que rodea el futuro de Guardiola, los directivos del City insisten en que no conocen los planes de futuro de su entrenador, según ESPN. Fuentes cercanas a la agencia que trabaja con los representantes de Guardiola añaden que cualquier información sobre el futuro del entrenador del City está «muy protegida». Se dice que los rumores son generados por las conversaciones entre ejecutivos, agentes y jugadores rivales, pero los rumores sobre una posible salida de Guardiola en verano no desaparecen, y no sería una sorpresa que esta fuera la última temporada del catalán en el equipo de la Premier League.
¿Ganará Guardiola el título?
Guardiola ha ganado seis veces la Premier League con el City y su equipo se encuentra actualmente a cinco puntos del líder, el Arsenal, con un partido menos.
La semana pasada, insistió en que no le preocupaba realmente la lucha por el título y dijo a los periodistas: «Doce partidos son muchos. Lo único que me preocupa es el Newcastle. No me preocupa la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal hasta que llegue. Ahora es el Newcastle, descansar y después el Leeds. No sé qué va a pasar en estos doce partidos. No he hablado ni un segundo de eso con mis jugadores.
Ayer y anteayer solo hablaba de Newcastle, Newcastle, Newcastle. No hablé de la clasificación ni de la tabla. No me importa en absoluto. Son 12 partidos. Hazme esta pregunta cuando queden dos o tres partidos y te responderé, pero 12 partidos son una eternidad. Esa es la única verdad que tengo.
Tenían nueve puntos de ventaja porque nosotros teníamos un partido menos. Cuando todos tengan los mismos partidos, entonces tendremos las diferencias. Van a pasar muchas cosas hasta el final de la temporada. El 70 % de los jugadores son nuevos, por lo que no tienen experiencia en este tipo de situaciones. La experiencia es ganar mañana».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El City se enfrentará al Leeds United en su próximo partido antes de medirse al Nottingham Forest. También sigue en la FA Cup y se enfrentará al Newcastle United en la quinta ronda.
Anuncios