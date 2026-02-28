Getty Images Sport
Pedro Neto fija un ambicioso y «bonito» objetivo de trofeos para el Chelsea de Liam Rosenior
1Rosenior tiene un comienzo estable
Hubo algunos escépticos que cuestionaron el nombramiento de Rosenior cuando se incorporó al Chelsea a principios de este año, en sustitución del popular Enzo Maresca. Se plantearon dudas sobre su nombramiento, procedente de otro club propiedad del mismo grupo, pero el entrenador inglés ha respondido a las sugerencias de que no está hecho para la Premier League con una serie de actuaciones impresionantes.
Desde que se incorporó al Chelsea en la primera semana de enero, Rosenior ha dirigido 12 partidos en todas las competiciones, con un balance de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. También ha causado una gran impresión en varios de sus jugadores, ayudando a futbolistas como Cole Palmer y Joao Pedro a recuperar su olfato goleador.
El Chelsea ocupa actualmente el sexto puesto, a tres puntos del Liverpool y del Manchester United, que le preceden en la tabla. Estos tres equipos, junto con el Aston Villa, se disputan las tres plazas de clasificación para la Liga de Campeones y, dado que el Chelsea está actualmente fuera de ritmo, los Blues necesitarán mantener su buena racha en los últimos 11 partidos de la temporada.
El reto para Rosenior no será nada fácil este fin de semana, cuando su equipo se desplace del oeste al norte de Londres para enfrentarse al Arsenal el domingo. Las dos derrotas de Rosenior han sido contra los hombres de Mikel Arteta en la semifinal de la Carabao Cup y supondrán la prueba más difícil a la que se ha enfrentado el nuevo entrenador en la Premier League.
A pesar de este reto, Neto está decidido a terminar la temporada con fuerza y cree que, bajo la dirección de su nuevo entrenador, su equipo es capaz de terminar con una nota positiva. La estrella portuguesa incluso se ha marcado como objetivo ganar un título este verano.
2Neto fija los objetivos para la temporada
En declaraciones al equipo de comunicación delChelsea, Neto dejó claras sus ambiciones y las del Chelsea para lo que queda de temporada. Explicó que quiere «hacerlo mejor que antes y lograr todo lo que pueda con este club de fútbol y con la selección nacional».
Dijo: «El objetivo del club es ganar tantos trofeos como podamos. Estamos en la FA Cup, estamos en la Champions League. Estamos un poco lejos del título, pero tenemos que asegurarnos de estar en la Champions League.
Los objetivos están ahí y sabemos cuáles son. Por supuesto, como club queremos ganar trofeos y esos trofeos serían una forma maravillosa de terminar la temporada».
3El Chelsea debe mejorar, afirma Neto.
Neto llegó al Chelsea procedente del Wolverhampton y ya ha saboreado la gloria al levantar trofeos con los Blues, entre ellos la Conference League y el Mundial de Clubes. Explicó que se unió al club para competir por títulos, pero admitió que los Blues tienen trabajo por delante esta temporada.
«Vine a este club para ganar trofeos, como hicimos en mi primera temporada. Fue una primera temporada increíble para mí. En la segunda, tenemos un largo camino por recorrer, tenemos mucho por lo que luchar. Así que las expectativas son muy grandes. Por supuesto, tenemos la expectativa de hacerlo mejor cada año. Al estar en un club de primera categoría, la responsabilidad también es mayor», añadió.
4Llamada desde el norte de Londres
El Arsenal esperará la llegada de los Blues el domingo con la intención de dar un paso más hacia su primer título de la Premier League desde 2004. Los Gunners llegan animados tras la contundente victoria por 4-1 a domicilio ante su acérrimo rival, el Tottenham Hotspur, el pasado fin de semana, y esperan que Viktor Gyokeres pueda continuar con su brillante racha goleadora de los últimos tiempos. El delantero sueco marcó contra los Blues en la Copa de la Liga y esperará sumar otro gol a su creciente cuenta particular.
