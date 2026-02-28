Pedro Neto fija un ambicioso y «bonito» objetivo de trofeos para el Chelsea de Liam Rosenior

Hubo algunos escépticos que cuestionaron el nombramiento de Rosenior cuando se incorporó al Chelsea a principios de este año, en sustitución del popular Enzo Maresca. Se plantearon dudas sobre su nombramiento, procedente de otro club propiedad del mismo grupo, pero el entrenador inglés ha respondido a las sugerencias de que no está hecho para la Premier League con una serie de actuaciones impresionantes.

Desde que se incorporó al Chelsea en la primera semana de enero, Rosenior ha dirigido 12 partidos en todas las competiciones, con un balance de ocho victorias, dos empates y dos derrotas. También ha causado una gran impresión en varios de sus jugadores, ayudando a futbolistas como Cole Palmer y Joao Pedro a recuperar su olfato goleador.

El Chelsea ocupa actualmente el sexto puesto, a tres puntos del Liverpool y del Manchester United, que le preceden en la tabla. Estos tres equipos, junto con el Aston Villa, se disputan las tres plazas de clasificación para la Liga de Campeones y, dado que el Chelsea está actualmente fuera de ritmo, los Blues necesitarán mantener su buena racha en los últimos 11 partidos de la temporada.

El reto para Rosenior no será nada fácil este fin de semana, cuando su equipo se desplace del oeste al norte de Londres para enfrentarse al Arsenal el domingo. Las dos derrotas de Rosenior han sido contra los hombres de Mikel Arteta en la semifinal de la Carabao Cup y supondrán la prueba más difícil a la que se ha enfrentado el nuevo entrenador en la Premier League.

A pesar de este reto, Neto está decidido a terminar la temporada con fuerza y cree que, bajo la dirección de su nuevo entrenador, su equipo es capaz de terminar con una nota positiva. La estrella portuguesa incluso se ha marcado como objetivo ganar un título este verano.