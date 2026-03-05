Pedro Neto, del Chelsea, sancionado por la FA por tardar demasiado en abandonar el terreno de juego tras recibir una tarjeta roja durante la derrota ante el Arsenal, además de por el presunto uso de «palabras ofensivas»

La Asociación de Fútbol ha decidido sancionar al extremo con mayor severidad, alegando tanto su retraso en abandonar el terreno de juego como el lenguaje utilizado hacia los árbitros. La FA ha confirmado la noticia a través de las redes sociales, afirmando: «Pedro Neto ha sido sancionado tras ser expulsado en el minuto 70 del partido de la Premier League entre el Chelsea FC y el Arsenal FC el domingo 1 de marzo. Se alega que el jugador actuó de manera impropia al no abandonar el terreno de juego con prontitud y/o utilizar palabras abusivas hacia los árbitros del partido. Pedro Neto tiene hasta el lunes 9 de marzo para dar una respuesta».

Este último acontecimiento se suma a la creciente crisis disciplinaria del Chelsea, que ya ha visto cómo nueve de sus jugadores eran expulsados en todas las competiciones esta temporada. La falta de compostura de una pieza clave del ataque ha suscitado importantes críticas, y el exdelantero del Chelsea Chris Sutton ha tildado al extremo de «idiota» por no mantener la calma en un entorno tan importante.