Paul Scholes elige al próximo entrenador «perfecto» del Manchester United y revela una gran duda sobre Michael Carrick
Scholes se fija en un peso pesado continental por encima de Carrick
Scholes ha identificado al hombre que cree que es el candidato «perfecto» para tomar las riendas del Old Trafford de forma permanente. Tras el despido de Amorim a principios de este año, los Red Devils están siendo dirigidos actualmente por Carrick de forma interina. Aunque el excentrocampista del United ha disfrutado de un comienzo sensacional en el banquillo, Scholes cree que el club debería buscar a un peso pesado continental más condecorado para guiarlos hacia una nueva era a partir de este verano.
El mandato de Carrick ha sido muy productivo, con seis victorias y un empate que han llevado al United a los tres primeros puestos. Su último triunfo se produjo en forma de una ajustada victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace el domingo por la tarde. Sin embargo, a pesar de este resurgimiento, Scholes sigue sin estar convencido de que su antiguo compañero de equipo sea el hombre adecuado para el proyecto a largo plazo.
En lugar de mantener el statu quo, el exinternacional inglés apunta hacia un ganador en serie que actualmente dirige en la escena internacional. «El perfecto, y digo perfecto, [Carlo] Ancelotti sigue ahí fuera», afirmó Scholes en el podcast The Good, The Bad & The Football.
El atractivo del factor Ancelotti
Ancelotti se está preparando actualmente para dirigir a la selección brasileña en la Copa del Mundo de este verano, pero Scholes cree claramente que el atractivo del Manchester United podría utilizarse para tentar al legendario italiano a volver al fútbol de clubes. El exentrenador del Real Madrid y del AC Milan ha ganado títulos de liga en las cinco divisiones más importantes de Europa y ostenta el récord de más títulos de la Liga de Campeones ganados como entrenador. Estas son credenciales que Scholes considera esenciales para el entorno de alta presión de Old Trafford.
«Sé que es el seleccionador de Brasil... es el candidato perfecto para el Manchester United, donde creo que hará que los jugadores se sientan como un millón de dólares», explicó Scholes. «Y tiene experiencia en ganar títulos. Pero la pregunta es: ¿es ya demasiado mayor? Esa es la única duda. ¿Hay alguien más de su talla, con más experiencia? Necesitan alguien con presencia como líder».
Tácticas frente a pedigrí de liderazgo
Scholes destacó un dilema clásico: ¿necesita el United un estratega puro o un entrenador con grandes dotes para gestionar al equipo? Aludió a Ole Gunnar Solskjaer, considerado un experto en gestionar el vestuario, pero cuestionado por su experiencia en ganar grandes trofeos.
«La pregunta es: ¿tiene Michael la experiencia necesaria? Sé que es una gran pregunta, sé que ha entrenado en la Championship, pero esto es diferente», continuó Scholes. «¿Podemos imaginar a Michael ganando la Premier League? Todavía no lo sé, y creo que lo más importante es qué tipo de entrenador buscarán. ¿Un estratega o un gestor de personas que se preocupe por la gente? Ole Gunnar [Solskjaer] era eso. Pero todas las personas que son gestores de personas siempre tienen a su lado a un entrenador brillante, como es el caso de Michael [Steve Holland].
El club tiene que decidir: ¿quieren un maestro táctico, que ha fracasado? Ole Gunnar tenía habilidades para gestionar personas, pero ¿tenía la experiencia necesaria para seguir adelante y ganar un trofeo? Las mismas preguntas se le harán a Michael».
Una recta final decisiva para los Red Devils
A medida que la temporada se acerca a su fin, la presión sobre la directiva del Manchester United para que tome la decisión correcta solo se intensificará. Carrick sigue supervisando el futuro inmediato del club y ha estado siguiendo de cerca a las estrellas emergentes de la academia. Cada decisión táctica que toma se analiza minuciosamente como una posible prueba para el puesto permanente, pero la sombra de figuras como Ancelotti sigue pesando sobre el proceso de selección.
Con el United actualmente en tercera posición en la Premier League, el argumento a favor de la estabilidad y la continuidad bajo el mando de Carrick se refuerza con cada victoria. Sin embargo, para leyendas como Scholes, la elección «perfecta» sigue ligada al prestigio y la mentalidad ganadora demostrada de un entrenador como Ancelotti. La decisión definirá la trayectoria del United en los próximos años, ya que buscan un sucesor capaz de estar a la altura de su ilustre pasado.
El United buscará mantener su impulso entre los tres primeros en su próximo partido de la Premier League contra el Newcastle en St. James' Park el miércoles.
