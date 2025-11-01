Getty Images Sport
Patrick Vieira, leyenda del Arsenal, deja al Genoa sin victorias, hundido en el fondo de la tabla de la Serie A
Terminó la etapa de Vieira
La salida de Vieira fue confirmada este sábado. De acuerdo con BBC, una serie de reuniones se llevó a cabo el viernes por la noche, durante las cuales el francés de 49 años discutió su futuro. Al amanecer, ambas partes acordaron que su capítulo en Génova había terminado, a menos de un año después de su llegada. Cuando Vieira asumió el mando en noviembre de 2024, Genoa estaba en el 17º lugar y corría grave peligro de descender de la Serie A. Pero bajo su dirección, el equipo montó una escapada vigorosa ganando ocho partidos y empatando nueve de sus últimos 26 encuentros para escalar a un respetable 13º lugar. Sin embargo, ese optimismo se desvaneció al inicio de esta temporada. No han logrado registrar una sola victoria en la liga, con seis derrotas en sus primeros nueve partidos de la Serie A, incluyendo cinco derrotas en sus últimos seis encuentros. Sus únicos momentos breves de alegría vinieron en la Coppa Italia, donde el equipo de Vieira consiguió dos victorias.
En comunicado, el Genoa agradeció a Vieira y su equipo técnico: "Genoa CFC anuncia que Patrick Vieira no es más entrenador del Primer Equipo. El club agradece al entrenador y su cuerpo técnico por la seriedad y profesionalismo demostrados a lo largo de su trabajo y extiende sus mejores deseos en el futuro de sus carreras"
Nueva dirección en Génova: Diego López asume el cargo de operaciones de fútbol
Incluso cuando Vieira hizo las maletas, Génova no perdió tiempo en nombrar nuevas figuras para proporcionar una dirección fresca al club. Diego López, quien anteriormente fue el director deportivo del RC Lens, ha sido oficialmente reclutado como el nuevo Jefe de Fútbol de Génova. Este es un intento de reestructurar su jerarquía deportiva ya que el club está desesperado por estabilidad. Según informes en Italia, López supuestamente se reunió con Vieira anoche y había acordado retrasar cualquier decisión importante hasta la próxima semana. Sin embargo, por la mañana, el francés decidió que ya había tenido suficiente y se alejó del club.
El presidente del club Dan Sucu y el CEO Andrés Bazquez elogiaron la llegada de López y dijeron: "Confiamos en su prerrogativa, tanto humana como profesional, para dar un impulso a la estrategia del área deportiva y optimizar los planes operativos, tanto a corto como a largo plazo."
López, cuya carrera ha abarcado roles de scouting y técnicos en Mónaco, Lille, Burdeos y Excelsior Mouscron, prometió honrar las orgullosas tradiciones de Génova: "Agradezco a los propietarios y la gestión por su confianza en mí. Es un honor trabajar para un club con tanta gran tradición, maravillosos aficionados, y un proyecto claro sobre el cual actuar. La ambición deportiva y la identidad deben caracterizar nuestro viaje. Confío en estar a la altura de las expectativas de este gran club y deseo saludar a todos aquellos que se preocupan por Génova.”
La reacción brutal de Balotelli ante la salida de Vieira
Mario Balotelli tenía cada razón para celebrar la salida de Vieira, ya que él fue apartado por el francés la temporada pasada antes de finalmente marcharse. Hizo dos publicaciones separadas en Instagram y escribió: "El karma es una b****. Dios ve y provee" en su primera historia.
Puso otra historia en Instagram, que decía: "Ahora Génova finalmente puede enfocarse en personas que realmente aman el ambiente, los aficionados y el escudo, y que creen profundamente en la idea y el hecho de que Génova merece estar en la cima.
"El gran trabajo realizado por Gilardino y Zangrillo no se ha perdido", añadió, etiquetando a los exjugadores Alberto Zangrillo y Alberto Gilardino y también a Vieira. "Solo fue aprovechado de manera egoísta y mal por aquellos que vinieron después, aprovechando lo que ellos habían construido con trabajo duro, respeto y pasión. Explotaron el inmenso trabajo de Gilardino y Zangrillo, su compromiso y dedicación a estos colores, sin realmente entender su valor. Ahora enfoquémonos en Génova y los genoveses. ¡Vamos Génova! ¡Vamos chicos! Creía en ustedes y sigo haciéndolo.”
La carrera de Vieira: Una montaña rusa de altibajos y desengaños
El legado de Vieira como jugador sigue siendo intocable. Es un tres veces campeón de la Premier League y cuatro veces ganador de la FA Cup con el Arsenal, ganador de la Copa del Mundo y del Campeonato Europeo con Francia, y una figura respetada en clubes como el Inter de Milán y el Manchester City. Pero su carrera como entrenador ha sido mucho menos estable. Después de comenzar en el New York City FC en 2016, impresionó al principio pero luchó por encontrar un éxito consistente de regreso en Europa. Sus etapas en el Niza, Crystal Palace, Estrasburgo y ahora Génova han terminado prematuramente debido a malos resultados. En el Palace, Vieira llevó al club a las semifinales de la FA Cup, pero fue despedido en 2023 después de una racha de 12 partidos sin ganar. Mientras que, en Estrasburgo, se fue de mutuo acuerdo el pasado julio después de una sola temporada. Ahora, con su etapa en Génova terminando de manera similar, se plantean preguntas sobre hacia dónde se dirigirá el francés a continuación, y si su carrera como entrenador podrá alguna vez estar a la altura del brillo de sus días como jugador.
