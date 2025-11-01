Patrick Vieira, leyenda del Arsenal, deja al Genoa sin victorias, hundido en el fondo de la tabla de la Serie A

La salida de Vieira fue confirmada este sábado. De acuerdo con BBC, una serie de reuniones se llevó a cabo el viernes por la noche, durante las cuales el francés de 49 años discutió su futuro. Al amanecer, ambas partes acordaron que su capítulo en Génova había terminado, a menos de un año después de su llegada. Cuando Vieira asumió el mando en noviembre de 2024, Genoa estaba en el 17º lugar y corría grave peligro de descender de la Serie A. Pero bajo su dirección, el equipo montó una escapada vigorosa ganando ocho partidos y empatando nueve de sus últimos 26 encuentros para escalar a un respetable 13º lugar. Sin embargo, ese optimismo se desvaneció al inicio de esta temporada. No han logrado registrar una sola victoria en la liga, con seis derrotas en sus primeros nueve partidos de la Serie A, incluyendo cinco derrotas en sus últimos seis encuentros. Sus únicos momentos breves de alegría vinieron en la Coppa Italia, donde el equipo de Vieira consiguió dos victorias.

En comunicado, el Genoa agradeció a Vieira y su equipo técnico: "Genoa CFC anuncia que Patrick Vieira no es más entrenador del Primer Equipo. El club agradece al entrenador y su cuerpo técnico por la seriedad y profesionalismo demostrados a lo largo de su trabajo y extiende sus mejores deseos en el futuro de sus carreras"