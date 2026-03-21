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Parma-Cremonese Grafica

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Parma-Cremonese EN DIRECTO

Sigue con nosotros EN DIRECTO la 30.ª jornada de la Serie A.

Jornada 30 de la Serie A

Parma-Cremonese EN DIRECTO

Goleadores:


Encuentro por la permanencia al rojo vivo. A las 15:00 horas, en el estadio Tardini, se disputa el partido correspondiente a la jornada30 del campeonato, entre el Parma de Carlos Cuesta y la Cremonese del nuevo entrenador, Marco Giampaolo, que acaba de sustituir al destituido Davide Nicola y afronta su segunda etapa al frente de los grigiorossi.

Ambos equipos llegan tras dos derrotas por 4-1: los locales en Turín y los lombardos en el duelo directo por la permanencia perdido contra la Fiorentina. Por el momento, los Ducali son duodécimos con 34 puntos, a +10 de la zona de descenso: en el penúltimo puesto de la clasificación, con 24 puntos, se encuentra precisamente la Cremonese, por lo que una victoria hoy garantizaría la permanencia en la Serie A.


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  • EL MARCADOR:

    Parma-Cremonese

    Goleadores:


    PARMA (5-3-1-1): Suzuki; Britschgi, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen; Strefezza; Pellegrino. Entrenador: Cuesta.


    CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Thorsby, Maleh, Payero; Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. Entrenador: Giampaolo.


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Fabbri

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