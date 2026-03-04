Ousmane Dembélé, candidato a volver al PSG tras dos semanas de baja por lesión, antes del crucial partido contra el Mónaco

Dembélé ha adoptado un enfoque cauteloso con respecto a su estado físico y se ha reincorporado a los entrenamientos completos con sus compañeros tras demostrar su preparación durante unos ejercicios personalizados. El cuerpo técnico del PSG quería evitar precipitar el regreso del exjugador del Barcelona, dando prioridad a su disponibilidad a largo plazo para la recta final de la temporada.

El momento no podría ser mejor para Luis Enrique, ya que el PSG se prepara para un encuentro vital en la liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Lens, en lo alto de la tabla de la Ligue 1. Dembélé entra ahora en liza para formar parte de la convocatoria para el partido de este viernes por la tarde en el Parque de los Príncipes, en el que recibirá al Mónaco, actualmente séptimo, lo que supondría un momento simbólico para el delantero.