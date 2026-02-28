Getty Images Sport
«Nunca deja de sorprendernos»: Berterame destaca la maestría de Suárez en el Inter Miami
Berterame tiene mucho que demostrar.
Berterame llega procedente de los Rayados como un goleador contrastado y uno de los favoritos de la afición, pero en el sur de Florida se une a un vestuario repleto de iconos mundiales y líderes consolidados. El reto, admite, es demostrar que está a la altura.
«Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez son jugadores de gran talla que te elevan colectiva e individualmente», dijo Berterame el sábado. «Y especialmente Suárez, ya que juego junto a él como número 9. Voy a aprovechar eso al máximo».
«Nunca deja de sorprendernos».
Aunque se espera que Berterame lidere la delantera esta temporada, sabe que comparte el puesto con uno de los delanteros más exitosos de su generación. El currículum de Suárez, que abarca el Liverpool, el Ajax, el Barcelona y la selección nacional de Uruguay, habla por sí solo.
«Lo vi durante años en televisión, todos esos partidos y goles en el Barcelona y en todos los equipos en los que jugó», dijo Berterame. «También lo he visto aquí en Miami, y nunca deja de sorprendernos. Ahora que estoy a su lado todos los días en los entrenamientos, trato de aprender lo mejor de él, su primer toque, su definición y su paciencia dentro del área. Eso es invaluable».
«En muchos sentidos, sigo sintiéndome argentino».
De cara al futuro, Berterame también está centrado en su futuro internacional. Tras elegir representar a México, se espera que forme parte de los planes de El Tri para la Copa del Mundo de 2026.
Aun así, reconoce la mezcla de identidades que le definen. Con varios compañeros argentinos en el vestuario de Miami, Berterame afirma sentirse conectado con ambas partes de su trayectoria futbolística.
«En Monterrey, tenía un par de compañeros argentinos y, en muchos sentidos, sigo sintiéndome argentino por esa mentalidad tranquila», afirma. «Aquí estoy rodeado de argentinos, pero también me siento mexicano. Es parte de lo que soy».
¿Qué viene después?
Los Herons intentarán recuperarse tras una humillante derrota en la primera defensa de su título de la MLS Cup cuando viajen para enfrentarse al Orlando City el domingo en la segunda jornada. Ambos equipos se han enfrentado en 18 ocasiones en todas las competiciones, con una ligera ventaja para el Orlando: siete victorias frente a las seis de Miami, con cinco empates.
