«¡Nosotros bebemos pintas de verdad!» - Daniel Farke da una respuesta hilarante después de que Pep Guardiola dijera a las estrellas del Manchester City que disfrutaran de los cócteles
La broma de Farke
Después de que el City acortara distancias con el Arsenal al vencer al Newcastle por 2-1, Guardiola dijo a los periodistas que iba a dar a sus jugadores tres días libres, en los que se les animaba a tomar unos cuantos cócteles.
El entrenador del Leeds, Farke, que está preparando a su equipo para enfrentarse al City este fin de semana, dijo: «Esa es la diferencia entre los dos clubes, ellos beben daiquiris y caipirinhas, ¡aquí bebemos pintas o cerveza de verdad!».
Añadió: «Estamos deseando que llegue este partido, en el que nos enfrentaremos al equipo más exitoso de los últimos años. Lo han ganado todo, tienen a los mejores jugadores y al mejor entrenador del mundo. Es una gran tarea para nosotros, pero una tarea que esperamos con ilusión. Por supuesto, somos los menos favoritos, pero hemos demostrado que podemos ofrecer un rendimiento comprometido. Tenemos la oportunidad de ganar algunos puntos».
Sobre la evolución táctica de Guardiola: «Pep siempre evoluciona y se desarrolla, siempre está a la vanguardia. Cuando todos los demás se adaptan, él vuelve a cambiar. Ha influido e inspirado el juego. Es simplemente el mejor. Probablemente tiene al mejor delantero del mundo, Erling Haaland, y sabe cómo utilizarlo; el único que se le acerca es Dominic Calvert-Lewin, por supuesto. Hay que asegurarse de que no se coloque en una posición perfecta para utilizar sus habilidades. Pero otros también pueden marcar muchos goles, no solo Erling Haaland».
Farke, impresionado por los fichajes de enero
Se le preguntó a Farke sobre los fichajes del City en enero, con Antoine Semenyo y Marc Guehi llegando al Etihad, lo que les dio un gran impulso en la carrera por el título de la Premier League.
Sobre estos dos fichajes, el entrenador del Leeds añadió: «Ambos son jugadores de primer nivel, uno de los mejores jugadores ofensivos y uno de los mejores centrales de esta liga. Mejoran las opciones, lo cual es importante para ellos. Están muy bien, pero lo tomamos como viene, tenemos que jugar con ambos y estamos centrados en lo que podemos hacer».
No obstante, cree que el Leeds ha encontrado un «punto débil».
«Tenemos datos de todo e incluso podemos encontrar un punto débil en el City. Solo vemos victoria tras victoria en la clasificación, son los primeros en la tabla, Haaland lleva 22 goles, Semenyo 13, pero, gracias a Dios, seguimos encontrando un punto débil», añadió. «Si eso le da más confianza a mi equipo, lo mencionaré, pero no lo interpretaré en exceso. Es importante ser realistas, asegurarnos de cruzar la línea, ser muy eficaces en ambas áreas y entonces quizá podamos hacer un partido reñido. Solo tendremos una oportunidad si hacemos un partido histórico, así que necesitamos a nuestros seguidores, ellos tienen que llevarnos a través de esto».
«Monte Everest»
Farke llevó a su equipo, el Norwich City, a la victoria sobre el City en Carrow Road, pero sostiene que sigue siendo una tarea similar a escalar el «Everest».
Añadió: «Sigue siendo el Everest. Es muy raro tener una de esas ocasiones en las que se puede crear algo mágico. Hay que rendir por encima de lo normal y también se necesita un poco de suerte para que el City no esté en su mejor momento. Necesito un ambiente especial en el que todo el mundo esté animando en el estadio. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. Con el Norwich marcamos cuatro goles, fuimos muy eficaces, pero eso fue hace mucho tiempo. Nos enfrentamos a un equipo en plena forma, con los mejores jugadores. El mejor entrenador, así que sigue siendo el Everest».
El Leeds ocupa actualmente el puesto 15 y está a seis puntos de la zona de descenso.
Farke añadió: «La confianza ya es insuperable, pero lo que nos ayudaría es sumar uno o tres puntos. Aún no es un momento decisivo, pero sigue siendo un periodo importante, cada punto que nos acerque es crucial, por lo que ganar uno o tres sería muy importante. Otra oportunidad, nada que perder. Solo podemos sumar puntos, así que estamos deseando que llegue este partido».
¿Qué viene después?
El Leeds se enfrentará al City este fin de semana, antes de medirse al Sunderland. A continuación, se enfrentará al Norwich, el antiguo club de Farke, en la quinta ronda de la FA Cup.
